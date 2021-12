Hvad gik der galt?

Spørgsmålet rungede tungt i luften den kolde decemberaften i Herning sidste år, og det er stadig et, der forekommer i håndboldkvindernes lejr om den kamp, der stadig hjemsøger flere af spillerne.

Den tabte EM-bronzekamp mod Kroatien og det mentale spøgelse, der stadig hjemsøger fra tid til anden.

Der blev efterfølgende talt om, at når skuffelsen havde lagt sig, skulle de hive alle de positive ting frem fra slutrunden, hvor der også var gode kampe.

Men sådan forholder det sig ikke, Det er faktisk uhyre svært at nå dertil.

»Jeg tror, jeg har kunnet vende slutrunden til, at det var mit første mesterskab, og jeg gjorde det godt og kom ind på den store scene og fik en rolle. Jeg kan ikke vende, vi tabte bronzekampen. Det kan ikke vendes til noget positivt på noget tidspunkt. Det kommer til at være en kamp, jeg får mareridt om længe endnu. Jeg har affundet mig med den, jeg har lagt den i en skuffe bagi og så taget med, hvor meget vi udviklede os. Og vi har set de kommende samlinger, hvor meget vi har flyttet os,« forklarer Rikke Iversen.

Beskrivelsen var egentlig den samme fra flere af holdets stjerner. Der var en kollektiv mental klap, der gik helt ned.

»Det var skreget meget op til, at vi var favoritter, og helt ærligt så er det jo længe siden, vi har været favoritter i sådan en kamp. Så da det skrider i anden halvleg, begynder det at fylde, at vi er i en uvant position, og måske bliver frygten for at tabe større end lysten til at vinde – vi bliver sådan helt ‘fuuuck mand, hvis vi ikke vinder den her...det skulle vi jo, det er Kroatien…,« fortæller Kathrine Heindahl.

Sandra Toft og Kathrine Heindahl i de sidste minutter af bronzekampen mod Kroatien.

Og hvordan arbejder man så med det? Det mentale uvenlige spøgelse, der helst skulle være jaget godt og grundigt væk, inden det for alvor går løs til årets VM i spanske Granollers.

Nogle har bearbejdet det selv derhjemme. Derudover har holdet også brugt deres mentalcoach, som de også havde sidste år.

Løsningen har i hvert fald ikke været at gemme det væk. I stedet er det noget, der i den grad er blevet italesat.

»Vi har haft mange møder, hvor vi har talt om den mentale del, for håndbold er ikke bare kaste, gribe og skud på mål. Det er også hovedet. Det er mega svært at arbejde med. Det er at prøve at tænke tilbage på, hvilken følelse jeg havde i det moment, der gjorde, at jeg ikke greb bolden eller tog den,« forklarer Sandra Toft.

Det samme fortæller Kathrine Heindahl.

»Vi har turdet sætte en masse ord på, så vi er mere bevidste om, hvad der skal til for at vinde sådan en kamp her, og hvad er det, den enkelte skal bidrage med. Så vi er endnu skarpere på rollerne og det, du putter ind på holdet energimæssigt. Og så er vi jo en stor erfaring rigere som hold, og det håber jeg, kan gøre, at vi er bedre til at stå med favoritværdigheden i mange kampe til VM, for det kommer til at være vores virkelighed. Der skulle man gerne kunne se, at vi står stærkere end sidste år,« forklarer Kathrine Heindahl.

For netop favoritrollen er en, landsholdet nok kommer til at skulle forholde sig til mere en én gang under årets slutrunde.

I år har landsholdet haft noget mere held med lodtrækningen. Tunesien, Congo og Sydkorea venter i gruppespillet, og favoritter som Frankrig og Norge kan Jesper Jensens mandskab først ramle ind i i en eventuel semifinale.

»Det er jo første gang i min tid med landsholdet, vi ikke sidder og snakker om skræklodtrækning. Vi har nogle gange nærmest skullet overpræstere for at være med deroppe, hvor i år ser det anderledes ud. Men jeg tror også, det mentale bliver vores største fjende,« siger Sandra Toft.

Derfor har det været så vigtigt at italesætte den favoritrolle, der unægteligt også kommer til at fylde lidt.

»Vi skal huske at tale om, hvorvidt favoritrollen måske er på vores side. Vi skal huske at hvile i det på en måde. Vi er kommet i en god pulje, og jeg håber og satser da også på, vi kommer videre derfra. Så må vi se, hvad der sker. Der kan ske mange ting, især i denne periode med corona. Der er bare pludselig en masse aspekter,« siger Althea Reinhardt.

Danmark møder Tunesien torsdag aften klokken 20.30 i den første VM-kamp.