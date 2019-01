Det danske herrehåndboldlandshold har bedt om at afholde ét minuts stilhed ved torsdag aftens træningskamp til ære for de otte mennesker, der mistede livet i onsdagens tragiske togulykke ved Storebælt.

Spillerne selv har fremsat ønsket over for Dansk Håndbold Forbund, hvilket de har valgt at støtte.

Det fortæller generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund Morten Stig Christensen til TV2 SPORT.

»Det er et ønske, der er kommet fra spillerne. De har et stort ønske om at mindes ofrene, og det bakker vi selvfølgelig op om fra Dansk Håndbold Forbunds side af,« siger Morten Stig Christensen til mediet.

Herrehåndboldlandsholdet åbner VM-turneringen den 10. januar mod Chile i Royal Arena, København.

Danmark spiller torsdag aften venskabskamp mod Ungarn forud for VM, der starter den 10. januar.

Til TV2 SPORT uddyber Morten Stig Christensen, at spillerne er meget berørte af onsdagens ulykke, og at de vil vise deres respekt med det ene minuts stilhed.

»Da vi har en landskamp, der bliver transmitteret på landsdækkende tv, så mener vi, at det er den oplagte mulighed, siger Morten Stig Christensen.

Torsdag morgen stod det klart, at dødstallet var steget fra seks til otte personer, mens yderligere 16 personer blev kvæstet ved ulykken. De 16 skulle dog alle være uden for livsfare.