Det kan godt være, Nikolaj Jacobsen og resten af landsholdet sidder tusindvis af kilometer væk i Egypten.

Men de følger dog stadig troligt med i, hvad der foregår hjemme i det danske, afslører et nyt opslag på de sociale medier.

'Hej Danmark! Vi hørte en lille fugl synge om, at politiet måtte rykke ud under kampen i går - fordi I skreg så høj,' lyder det på Håndboldherrernes sociale medier med henvisning til, at en nabo hørte bump og høje råb fra en lejlighed på Skovbrynet i Jyderup onsdag aften.

Naboen kontaktede derfor politiet af frygt for, at nogen blev udsat for vold.

Det viste sig dog, at der kørte håndbold på skærmen, og der var tale om den særdeles nervepirrende kamp mellem Danmark og Egypten, der gik i både to gange forlænget spilletid og straffekast.

Fredag aften skal det danske landshold så møde Spanien, og derfor kommer de nu med en lille opfordring til at 'gøre politiet en tjeneste'.

'Så hermed en opfordring fra os: hav en pude klar til at dække for øjne... og mund i morgen kl. 20.30 til ca. 22.00. På forhånd tak,' lyder det kækt fra landsholdet, der også afslutter opslaget med hashtagget 'ikke for amatører,' skriver Håndboldherrerne i opslaget, der kan ses i bunden af artiklen.

At kampen var spændende, viste seertallene fra den også. 1,8 millioner så i gennemsnit med, da anden halvleg blev spillet. Kampen toppede med 2,1 million, da klokken var 19.46.

Det var præcis på det tidspunkt, Niklas Landin reddede det andet straffekast, og Lasse Svan trådte frem for at afgøre det hele.

Danskerne skal mod Spanien kæmpe om en billet til årets VM-finale, og fredagens kamp kan du selvfølgelig følge live her på bt.dk.

Landsholdet skal med garanti også i aktion søndag, men først sent fredag aften får vi altså svaret på, om de løber i hallen til VM-finale eller skal spille bronzekamp.