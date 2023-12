De er blevet sammenlignet med dem mange gange gennem årene.

'De Jernhårde Ladies'. Stjernerne, der i 1990erne vandt mange håndboldmedaljer til Danmark.

Og håndboldherrerne, der de sidste år har gjort det samme.

Men der er efterhånden blevet skruet ned for det, når nutidens kvindelandshold er i pressen.

»Jeg føler, man kan mærke, vi er ved at lave vores egen del af dansk kvindehåndbolds historie. Vi er ved at skabe vores eget, folk synes det er meget mere interessant at snakke om de resultater, vi selv har lavet de seneste år fremfor at skulle 20 år tilbage i tiden,« siger Kathrine Heindahl og fortsætter:

»Der synes jeg, det har været super rart, det er vendt til at snakke om de ting, vi selv har været en del af og har kunnet påvirke. Det vi selv er ved at skabe og opnå.«

Efter en svær periode, der kulminerede med den glippede OL-kvalifikation i 2019, har holdet rejst sig under Jesper Jensen. Tre semifinaler i træk. En gang VM-bronze og EM-sølv.

Det er ikke fordi, Kathrine Heindahl synes, synet på kvinderne har været for negativt, det har måske mere handlet om at være realistisk.

Det danske kvindelandshold vandt EM-sølv i Slovenien i 2022. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Det danske kvindelandshold vandt EM-sølv i Slovenien i 2022. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Mens herrerne har gjort det godt, var kvinderne bare ikke lige så gode i flere år.

»Vi var ikke i betragtning til medaljer, vi var mere et midterhold i europæisk håndbold. Der var bare en kæmpe hype omkring herrelandsholdet og helt berettiget, for de var og er mega gode.«

»Men det er fedt at være en del af, vi har været med til at skubbe kvindehåndbold til et nyt niveau, hvor mange også synes, det er interessant, og det ikke kun handler om alt det, herrerne kan fysisk. Damehåndbold er bare noget andet, for vi har bare andre gener. Vi har ikke samme fysik, og det får vi aldrig. Så handler det i stedet om, hvad vi kan drive det til,« siger Kathrine Heindahl.

Samtidig har herrerne også været nogle, de har spejlet sig i. Det har gjort, de også har kunnet sige, de vil spille med om medaljer, fejre store opture og fylde Boxen.

»Jeg synes mere, vi har kunnet bruge det til, at vi smører ærmerne op, vi vil også opleve det, de oplever. Jeg føler ikke, det har været negativt for os at herrerne har gjort det godt. Vi har set op til dem, og det har været lettere for os at spejle os i det kontra 'Jernhårde Ladies', fordi det var en anden tid,« siger hun.

Kathrine Heindahl ved, at der altid har været et håb om, at landsholdet skulle gøre det godt.

Men sammenligningen med 'Jernhårde Ladies' var bare lige en tand for skæv.

»Og det blev kørt meget op i medierne. ‘Nu skal det være’ og ‘er det ved at være tid til vi igen skal have medaljer’. Det var hårdt at være i, at du hele tiden blev forholdt til det, vi er et andet hold. Vi kæmper vores egen kamp for at nå dertil, hvor vi gerne vil,« siger hun og fortsætter:

- -SÅDAN- - De danske "jernhårde ladies" jubler efter at have erobret EM guld ved i finalen at besejre Tyskland med 27-23. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere - -SÅDAN- - De danske "jernhårde ladies" jubler efter at have erobret EM guld ved i finalen at besejre Tyskland med 27-23. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Så jeg tror også mere, det var det med, der var et kæmpe pres udefra i forhold til, hvor vi realistisk set var niveaumæssigt. Vi havde selv troen på det, men vi kunne også godt se på resultaterne, at vi var lidt mere et midterhold i forhold til, at vi på en god dag kunne vi slå de gode hold men vi kunne også tabe til rigtig mange,« siger hun.

Kathrine Heindahl er med, når landsholdet i december skal forsøge at skabe endnu et stort resultat til Danmark, og lørdag tog de et skridt på vejen med sejren over Polen.

