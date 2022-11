Lyt til artiklen

Det var det store samtaleemne efter kampen mod Slovenien. Og det var ikke meget anderledes dagen derpå.

Det danske forsvar og de udfordringer der var i åbningskampen.

Rikke Iversen fortæller, at de efter nederlaget har set kampen igennem og vendt nogle ting, og lørdag eftermiddag står hun med en bedre fornemmelse, end hun gjorde efter kampen sluttede fredag aften.

»Der var mange ting, der fyldte i går, og man var mest fokuseret på de der personlige bommerter, vi alle laver i stedet for at tænke mere på det kollektive i dag. Jeg har en bedre mavefornemmelse i dag, end jeg stod med i går. Jeg synes stadig, det var dårligt nogle af de perioder, vi har. Der er mange federe og bedre ting, end jeg lige huskede,« siger hun og fortsætter:

»Det er altid sådan, at de dårlige ting fylder altid mere. Når man står efter kampen, er der mange ting, man gerne ville have gjort om. Men der er også mange fine ting, som vi formår i størstedelen af kampen, når vi står i det forsvar og lykkes.«

Sidste år ved VM stod forsvaret, som var det lavet af beton. Det var ikke tilfældet i EM-åbningskampen, hvor det var tydeligt, der var nogle problemer. Der var ikke samme sikkerhed som for 11 måneder siden i spanske Granollers.

I år er forsvaret uden Line Haugsted, der sidder ude med en skade, og løsningen på udfordringerne er at finde tilbage til den base, der har fungeret godt de sidste år under Jesper Jensen.

»Vi skal ikke lave alle mulige fejl, hvor vi lige farer ud,« siger hun og sætter flere ord på, hvad der gik galt mod slovenerne, hvor der ifølge stregspilleren var 'nogle tanketorsk'.



»Man skal ikke tage fejl af, Slovenien spiller en god kamp og har også kigget på, hvor vi kan blive splittet. Samtidig er det nok en blanding af noget åbningskamp, der er nerver. Når man bliver usikker, vil man gerne gøre noget ekstra. Så tager man et ekstra skridt, man skyder ekstra i angrebet og rammer helt forbi. Der er hele tiden de procenter, så når usikkerheden byder ind, byder den måske for meget ind i stedet for, når vi skaber usikkerheden, at vi får lagt låg på og sagt, vi er gode i det, vi er i – bliv i det. Så kommer vi måske til at stikke lidt ud på forskellige tidspunkter. Det koster for meget,« siger hun.

Spørger man Kathrine Heindahl, var det dog heller ikke alt ved kampen, der var dårligt.

Og flere af spillerne har fået en ro ved at se kampen igen.

»Det var ikke en præstation, der i alle 60 minutter sad lige i skabet, men jeg synes, at det er mange små individuelle fejl, som desværre giver et lidt mudret billede, og fejl som er relativt hurtige at rette til. Så et eller andet sted har vi bare snakket om at komme tilbage i det, som vi ved er vores base, og som vi jo har dækket i gennem de sidste tre år med rigtig stor succes. Så det har givet en hel masse ro frem mod kampen i morgen,« siger Heindahl.

For søndag venter et opgør mod Serbien, og nu har de i landsholdslejren fået italesat, hvad de kræver af hinanden, og hvad der skal rettes op på.

»For når du summerer dem op, bliver det bare lidt for mange mål på ting, som vi egentlig godt ved, at de kommer med. Men det gode er jo, at vi ikke føler, at vi er blevet spillet ud på røv og albuer for at sige det mildt. Så det skulle være noget, som er til at justere til her over de små 48 timer, der er til mellem de to kampe,« siger hun.

Kampen mod Serbien bliver spillet søndag klokken 20.30, og du kan følge den live her på bt.dk.