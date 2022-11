Lyt til artiklen

Hård og svær.

Det er de ord, håndboldlandstræner Jesper Jensen og landsholdsstjernerne Sandra Toft og Kathrine Heindahl bruger til at beskrive Danmarks pulje ved EM-slutrunden.

I første kamp venter værtsnationen Slovenien efterfulgt af Serbien og Sverige, og ifølge landstræneren er det den værst tænkelige pulje, det danske landshold kunne have trukket.

»Det havde været rigtig dejligt, hvis vi ikke skulle bekymre os om det, og vi havde fået et lidt blødere fjerde hold i puljen,« siger Jesper Jensen og fortsætter:

»Men det har vi ikke, og så må vi tage det med og se, om vi kan klare os videre. Men der skal tre gode præstationer til for at få sejre.«

Ifølge Sandra Toft er svenskerne det stærkeste hold i puljen på papiret.

Men hun anerkender også, at man aldrig skal afskrive Slovenien, som har spillet deres opvarmningskampe til EM bag lukkede døre.

»Det er en af de hårde puljer i slutrunden. Det er der ikke nogen tvivl om. På en dårlig dag kan man tabe til dem alle sammen, for der er ikke nogen lette kampe,« siger Györ-keeperen.

»Man ved ikke, hvilken størrelse Slovenien er på hjemmebane, og hvad der kommer af mennesker til at hjælpe dem. Og det er jo et Balkan-land, og de kan godt være ret svære at spille mod – især på hjemmebane.«

Heller ikke Kathinre Heindahl er bleg for at beskrive puljen som hård.

Faktisk nærmere betegnet »benhård«.

På trods af det glæder hun sig til at træde ind i Zlatorog Arena i Celje.

»Jeg får kuldegysninger af at snakke om det. Det er jo det her, man træner og spiller for. At repræsentere Danmark og få lov til at stå til slutrunderne. Det er en kæmpe ære.«

»Vi er sindssygt mange på holdet, der trives i at spille på de baner, hvor der er ekstra tryk på med masser tilskuere. Det gør heller ikke noget, at de buher ad en i stedet for at heppe på en,« siger Team Esbjerg-spilleren, som fortæller, at en buhen fra tilskuerpladserne vil give noget ekstra motivation.

Danmark og Slovenien åbner EM-slutrunden fredag klokken 18.45, og du kan naturligvis følge kampen og resten af slutrunden lige her på bt.dk.