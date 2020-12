Flere af dem frygtede det en smule, inden de trådte ind i EM-lejren i år. Men det, der kunne have været frygteligt, er faktisk endt med at gøre noget godt for det danske landshold.

Der er tale om den røde boble. Boblen, der betyder, at de er lukket inde på hotellet, når der ikke er kampe eller træning.

Alligevel lyder det jublende, at der er en »virkelig god stemning«, hver gang en spiller er i røret, og det leder selvfølgelig til det naturlige spørgsmål: Hvad er der sket på det danske landshold, siden de ord bliver sagt mere end nogensinde i år?

»Jeg synes altid, jeg har haft det sindssygt godt, og det har været meget harmonisk, men der er gjort ekstra meget ud af fællesrummet med spil, spillere og ledere, der vil være med, og folk søger det mere aktivt, fordi vi er spærret inde.«

Glæden er generelt stor i den danske EM-lejr. Foto: Henning Bagger Vis mere Glæden er generelt stor i den danske EM-lejr. Foto: Henning Bagger

Sådan lyder en del af forklaringen fra Kathrine Heindahl, der også har været med ved de seneste års slutrunder. Her har vilkårene været anderledes.

Spillerne har kunnet gå på café, og de har måske mere været sammen over en film eller serier. Nu er de sammen nærmest i døgndrift i et rum med Playstation, spil, juleklip og mange andre kreative ting.

De er sammen på en anden måde, hvor lederne også deltager, så der ikke kun bliver spist i fællesrummet.

Selvom de tabte til Frankrig, er der stor glæde over spillet, og det hjælper selvfølgelig også på humøret hos spillerne, der på en anden måde bliver 'tvunget' til at være sammen på grund af omstændighederne. Og selvom der er gået over en uge, føler Kathrine Heindahl slet ikke, at boblen har været forfærdelig.

DANMARKS KAMPE I MELLEMRUNDEN



»Jeg synes slet ikke, det har været så slemt, som 'boble' måske kunne lyde. Også de mange spørgsmål, der har været fra journalister, i forhold til ‘hvordan tror I, det bliver' og allerede have babu-kasketten på fra start. Der synes jeg bare hurtigt, vi har fået det lavet om til noget positivt,« siger Kathrine Heindahl.

Mens hun også var med ved VM i Japan sidste år, var situationen en anden for Mette Tranborg.

Hun var ude som følge af en skade, og hun kan mærke tydelig forskel på det hold fra EM i 2018, hvor hun var med, og så holdet i år.

»Der er sket enormt meget. Selvom jeg ikke var med i Japan, har jeg også hørt fra nogle af pigerne, at det er væsentlig anderledes, end det var dér,« siger Tranborg og påpeger, at mange af de samme spillere er med.

Her er der ikke ændret noget, mens der på trænerfronten er skiftet ud, hvilket også naturligt medfører et skift i konceptet.

»Når der kommer ny træner, kommer der også ny måde at gøre tingene på. Jeg kan bare mærke i truppen, at folk har det rigtig godt, og folk er trygge her. Det er jo i virkeligheden den vigtigste base for at præstere,« siger Mette Tranborg.

Netop tryghed og stemning nævner mange af dem. Og her kan den 24-årige Team Esbjerg spiller også mærke, der er sket en forandring.

»Tidligere tror jeg måske, folk har været lidt i tvivl om, hvad vi ville med de ting, vi gjorde, og måske ikke helt har turdet åbne sig fuldstændig. Om det så har noget at gøre med de mennesker, der har været her, eller det bare er fordi, folk er vokset og blevet ældre og mere modne nu, kan jeg ikke sige noget om, men jeg kan i hvert fald bare mærke nu, at folk tør give enormt meget af sig selv. Det gør bare, at det breder sig og skaber en enorm tryghed for alle,« siger Mette Tranborg.

Landsholdet under sidste års VM i Japan. Her endte det hele i en stor nedtur. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Landsholdet under sidste års VM i Japan. Her endte det hele i en stor nedtur. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Også hun påpeger fællesrummet og boblen som noget, der har løftet holdet og stemningen.

Ledergruppen har også været en del med, hvilket også har hjulpet, og ingen af spillerne lader til at være træt af det endnu.

Derudover kan det også gøre en forskel, at det ikke er muligt at dele sig op for at gå på café i mindre grupper.

»Man snakker stadig sammen i mindre grupper, sådan er det jo med alle. Men det er rigtigt, at vi har jo et fællesrum, hvor mange tit er, og vi ser hinanden på kryds og tværs. Det er mega fedt, for alle er mega sociale og gode til at være sammen med hinanden. Det er mega fedt at være her,« siger Mette Tranborg.

Sammen med resten af landsholdet skal hun de kommende dage møde Sverige, Spanien og Rusland i mellemrunden.