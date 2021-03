»Det er ærgerligt. Nogle gange får jeg også ondt af dem, for det må være tegn på, at der er en form for ubalance i deres eget liv, der gør, at de har så travlt med, at græsset ovre på den anden side ikke lige er grønt, eller hækken ikke er så høj, som den skal være.«

Jesper Jensen er enig med Thomas Blachmann. Og hvorfor bliver 'X Factor' så nævnt for håndboldlandstræneren?

Jo, fordi de på landsholdet er stødt på de samme typer, der blandt andet fik Thomas Blachmann til at sende sin egen gruppe ud af det populære TV 2-program.

Internetkrigerne, der skaber unødig støj med grimme kommentarer. Typer, som landsholdet har valgt at gardere sig imod med en kollektiv beslutning – som ved EM i december.

Jesper Jensen har ikke meget tilovers for dem, der sviner andre til på sociale medier. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Jensen har ikke meget tilovers for dem, der sviner andre til på sociale medier. Foto: Henning Bagger

»Når man er til slutrunde, skal der måske bare en enkelt eller to beskeder til for at hyle os lidt ud af den. Vi har en uskreven regel med, at vi ikke læser medier og kommentarfelter. Nu spreder det sig også til de sociale medier. Jeg kiggede personligt ikke på min telefon under hele mellemrunden på grund af de beskeder, man får,« fortæller Sandra Toft.

Af samme grund fik hun sin roomie til at kigge på de Messenger-beskeder, der tikkede ind.

Toft gad ikke se på de negative af slagsen. Og hun kan mærke, det gør en klar forskel at lukke af.

»Det gør ondt, når man får en vildt hadsk besked. Det er ofte personlig kritik, hvor man tænker 'du kender mig jo ikke'. Selv på en gammel en som mig gør det jo også ondt. Det tror jeg, det ville på alle. Det hjalp meget at lægge telefonen fra mig,« siger 31-årige Sandra Toft, der med et grin foreslår WhatsApp, hvis man alligevel vil i kontakt med familien.

Sandra Toft har selv oplevet af få hadske beskeder. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sandra Toft har selv oplevet af få hadske beskeder. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

En af dem, der også har været med en del år, er Mie Højlund.

»Mine første par slutrunder var det ikke lige så nemt for mig at lukke det ned, og der var jeg måske inde og kigge mere, end jeg burde have været,« fortæller Odense-spilleren.

Det var dumt, for hun blev ramt af nogle af de ord, hun så. Det påvirkede hende 'helt vildt'.

»Og det er jo ikke som sådan min person, folk kommenterer på og sender hadefulde beskeder til, men det er jo mig som håndboldspiller, så det føles meget personligt. Der går det ind og påvirker en rigtig meget i spillet, og man har måske svært ved at slippe de negative kommentarer, selvom der også er mange positive,« siger Mie Højlund, der ved december-slutrunden i Herning havde lukket ned for alle medier.

Mie Højlund kalder det 'en god beslutning' at lukke ned for de sociale medier under slutrunder. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mie Højlund kalder det 'en god beslutning' at lukke ned for de sociale medier under slutrunder. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Noget, hun selv kalder 'en god beslutning', og så har hun ikke meget tilovers for dem, der sidder og sender grimme ord afsted bag skærmen.

»Jeg har ikke særlig meget positivt at sige om dem. Jeg kan ikke sætte mig ind i deres situation, og jeg kan ikke forstå, at man har behov for at skrive negativt om andre. Det er blevet lidt for nemt at være negativ på nettet, for ofte er det ikke ting, man ville have sagt til personen, hvis man stod ansigt til ansigt,« siger Mie Højlund.

Samme holdning deler Jesper Jensen. Han kan kun tale for sig selv, men i ledergruppen anbefaler de spillerne at være så lidt på sociale medier som muligt.

For der sker bare mange ting. Ting, der forstyrrer.

»Selvom majoriteten af dem, der skriver på sociale medier, er enormt positive, kan minoriteten, som sidder og kaster op i tastaturet, nogle gange komme til at fylde uhensigtsmæssigt meget,« siger han.

»Jeg kan kun tilslutte mig det, der er sagt i 'X Factor' og omkring de sociale medier. Jeg kan kun opfordre til, vi bliver endnu dygtigere til at tænke over, at andre mennesker sidder og læser med på den anden side. De, der gemmer sig bag en skærm uden billede, skal tænke over, om man ville sige det samme face to face. Og der tror jeg størstedelen ikke ville. Man skal huske på, majoriteten er positiv, og minoriteten skal ikke have lov at bestemme over os,« slår landstræneren fast.

Han ved dog godt, at det nok er lidt utopisk at tro, at alle spillere kan slå det hundrede procent fra hele tiden.

For selvom de gerne vil være håndboldspillere, er sporten også underholdning.



»Vi er kommercielle og vil også gerne leve af det. Det må vi også acceptere, og jeg vil bare rose spillerne for at håndtere det på et fantastisk højt plan. Nogle er bedre til at slå det fra end andre, men det er ikke noget, vi mærker i truppen. Vi har også dygtige folk omkring os i DHF, som er gode til at hjælpe os med at nuancere i tingene,« siger Jesper Jensen.