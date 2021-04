Niklas Landin og Mikkel Hansen er ikke med, når håndboldlandsholdet runder EM-kvalifikationen af.

Nikolaj Jacobsen har valgt at se bort fra landsholdsanfører Niklas Landin og PSG-stjernen Mikkel Hansen, når det danske herrelandshold i håndbold skal spille sine to sidste kampe i EM-kvalifikationen.

Den danske landstræner har i stedet givet plads til flere mulige debutanter, når kampene mod Schweiz og upåagtede Finland skal spilles i slutningen af april og starten af maj.

Det fremgår af den trup, som Dansk Håndbold Forbund (DHF) har offentliggjort på sin hjemmeside.

Landsholdet har seks point på førstepladsen i gruppe 7, der foruden de to kommende modstandere også tæller Nordmakedonien.

Netop Nordmakedonien mødte Danmark to gange i marts. Her blev det først til et overraskende nederlag på 29-33, inden de danske verdensmestre storsejrede med 37-21 på hjemmebane.

Håndboldherrerne skal i denne omgang først en tur til Zürich, hvor Schweiz venter 28. april, inden Finland kommer på besøg i Aarhus i den sidste kamp i kvalifikationen 2. maj.

I den danske trup er:

Målvogtere: Jannick Green, Emil Nielsen og Kevin Møller.

Fløjspillere: Magnus Landin, Emil Jakobsen, Johan Hansen og Patrick Wiesmach.

Stregspillere: Henrik Toft Hansen, Magnus Saugstrup og Simon Hald.

Bagspillere: Mads Mensah, Morten Olsen, Jacob Holm, Lasse Andersson, Aaron Mensing, Mathias Gidsel, Mads Hoxer Hangaard og Jacob A. Lassen.

