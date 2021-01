Den danske verdensmester Magnus Landin er først for alvor ved at komme i omdrejninger igen efter en lang kamp med coronavirus.

Han har tabt flere kilo, han har stadig ikke fået sin smags- og lugtesans tilbage, og så missede han klubholdet THW Kiels store Champions League-triumf i slutningen af december.

Nu kan Magnus Landin dog ane lidt lys i horisonten. Efter ankomsten til Danmark, hvor han har sluttet sig til den danske VM-lejr, har han været igennem en række undersøgelser på Frederiksberg Hospital. Her fik han taget blodprøver og testet sine lunger og sit hjerte.



Alt ser godt ud, siger Landin, han træner med igen, og han kan begynde at se fremad. Men det har ikke været nemt at nå hertil.

Siden han blev testet positiv for coronavirus 9. december, har han kæmpet mod tiden. Han nåede ikke at blive bekymret for sin deltagelse ved VM-slutrunden, for han havde kun én ting i tankerne.

Magnus Landin glæder sig over, at storebror Niklas langt om længe fik drømmen om en Champions League-titel opfyldt. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Magnus Landin glæder sig over, at storebror Niklas langt om længe fik drømmen om en Champions League-titel opfyldt. Foto: INA FASSBENDER

»Jeg nåede ikke at tænke på VM. Jeg havde Final 4 i tankerne, og jeg ville simpelthen blive klar til det. Men så var der nogle fucking lorteregler, der skulle ødelægge det for mig,« lyder det ærligt fra Landin.

De regler vender vi tilbage til lige om lidt.

Det hele startede 7. december, da to holdkammerater i Kiel blev testet positive. Her begyndte isolationen for danskeren, inden han to dage senere selv blev positiv. De tyske regler betød, at han først måtte komme ud, når han testede negativ. Det skete først 1. juledag.

Det kostede en del ufrivillig pause.

»Det har været røvsygt at være alene og ikke må gå udenfor. Jeg var ikke så hårdt ramt, men det har været kedeligt at bevæge sig fra sengen ind i sofaen og fra sofaen ind i sengen. Jeg måtte ikke engang træne, fordi jeg ikke måtte få pulsen op,« siger han.

Men så havde han i det mindste en mulig Champions League-triumf at se frem til. Sådan skulle det dog ikke gå. For nu kommer vi tilbage til de »fucking lorteregler«.

»Man skulle være negativ senest 22. december for at kunne deltage i Final 4, som først foregik 28. december. Jeg havde et utroligt svagt virustal, det var reststoffer i min krop, jeg var ikke syg, men det kostede mig de sidste to kampe i Champions League. Og nok også de fedeste at spille i sæsonen,« siger Landin, der forklarer, han testede så tæt på grænsen, man overhovedet kunne.

Magnus Landin træner med igen. Foto: Philip Davali Vis mere Magnus Landin træner med igen. Foto: Philip Davali

Alligevel gælder han sig over, at han kunne se sin storebror og holdkammerat Niklas Landin føre holdet til en historisk Champions League-sejr, hvor Kiel slog Veszprem i semifinalen og besejrede Barcelona i finalen.

»Det var selvfølgelig frustrerende ikke at være med på banen. Jeg er stadig rigtig glad for, at vi vandt. Jeg har spillet stort set hele Champions League-sæsonen bortset fra de to sidste kampe, så jeg føler stadig, jeg har været med til at vinde det, selvom jeg så måtte sidde på lægterne. Og jeg vil heller ikke lægge skjul på, at jeg under min storebror at vinde,« siger Landin.

Han mangler stadig lidt af de tabte kilo, han kan ikke smage eller lugte, og han er først lige gået i gang med sin træning igen. Ikke den mest optimale optakt for venstrefløjen, der også fik sin EM-slutrunde i Sverige ødelagt sidste år på grund af en skade i tåen.

Nu håber han på bedre tider.

»Jeg nåede slet ikke at deltage i festen, før den var slut i Sverige (Danmark floppede og gik ikke videre fra gruppespillet, red.). Jeg synes ikke, 2020 har været det fedeste år med skaden og den her lortevirus, der kostede mig Final 4 Jeg håber ikke, at min optakt til slutrunden skal sætte en stopper for noget. Jeg føler mig fint tilpas.«

Danmark åbner VM som forsvarende verdensmestre fredag 15. januar klokken 20.30 mod Bahrain.