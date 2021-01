Niklas Landin ser en klar tendens i det danske spil i de første fire storsejre ved VM i herrehåndbold.

Niklas Landin stod sin hidtil bedste kamp ved dette VM i herrehåndbold, da Danmark torsdag tog den fjerde storsejr på stribe og et stort skridt mod kvartfinalen med 32-23 over Qatar.

Efterfølgende blev han spurgt, hvad han er mest stolt af ved det danske spil indtil videre ved VM.

- At vi klør på. Vores parathed i hver kamp. Ligegyldigt om vi starter lidt skidt, får vi afviklet kampen på vores præmisser og får bragt mange forskellige spillere i spil. Ingen er blevet overbelastet, siger Niklas Landin til TV2.

Efter holdene fulgtes ad til 6-6, trak Danmark fra, og de forsvarende verdensmestre så ud til at have lukket ballet ved 25-15.

Men det danske spil gik ned i kadence, og samtidig fortsatte Qatars storspiller Frankis Marzo med at hamre mål ind. Det bragte Qatar op på 21-26.

- Vi spillede rigtig godt i store dele af kampen, men havde lige et udfald, hvor vi lukkede dem en smule tilbage, før vi afgjorde det.

- Men jeg synes igen, at fokus var, hvor det skulle være, og i størstedelen af kampen viste vi, at vi er et bedre hold end dem, siger Niklas Landin.

Landstræner Nikolaj Jacobsen er da også godt tilfreds, hvis man lige ser bort fra de ti sløje danske minutter mod slutningen af kampen.

- At vi vinder med ni mål er mere end godkendt. Jeg er meget tilfreds med de kvaliteter, vi viste offensivt og defensivt, siger landstræneren til TV2.

/ritzau/