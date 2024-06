Niklas Landin leverede en vigtig redning til sidst, hvilket sikrede Aalborg en 27-26-sejr over Fredericia.

Efter to år med GOG-dominans er Aalborg Håndbold tilbage på den danske trone efter et drama i den tredje og afgørende DM-finale mod Fredericia.

Nordjyderne vandt 27-26 over østjyderne, der ellers leverede en imponerende fight.

Landsholdsmålmand Niklas Landin leverede i kampens sidste minut en vigtig redning på det bedst mulige tidspunkt, hvilket sendte mesterskabet til Nordjylland.

Mesterskabet er det første til Aalborg siden 2021, hvor holdet dengang havde siddet på tronen tre år i træk.

Aalborg var foran med fem ved pausen, men Fredericia kom i anden halvleg tilbage, og så var der lagt op til en dramatisk afslutning.

I kampens slutminutter brændte Aalborgs Simon Hald og Mads Hoxer begge store chancer, og det gav Fredericia mulighed for den første føring med to minutter igen, men en teknisk fejl kostede for gæsterne.

I stedet tog Hoxer revanche og bragte med sin niende scoring Aalborg foran 27-26 i kampens sidste minut.

Fredericia tilspillede sig i det efterfølgende angreb en stor chance til venstre fløj Martin Bisgaard, der forinden havde lavet otte mål, men Landin leverede.

I første halvleg så det ellers ikke ud til, at det skulle komme ned til det sidste, før at der blev fundet en afgørelse.

Som i de to første finaler åbnede Aalborg kampen med et lille overtag.

Niklas Landin, der i onsdagens anden finale fik comeback efter en øjenskade, der havde holdt ham på sidelinjen siden begyndelsen af maj, startede i Aalborg-målet og viste med det samme sit høje niveau.

Den danske landsholdskeeper stod med en redningsprocent på over 50 i første halvleg. I den anden ende brillerede spilstyrer Thomas Arnoldsen med flotte assister, mens højrebacken Mads Hoxer leverede en brandkamp.

Fredericia havde store offensive problemer, hvor syv mod seks-spillet ikke fungerede.

Aalborg kunne snildt have opbygget et større hul, men et par vigtige redninger af Thorsten Fries i Fredericia-målet holdt gæsterne inden for et par scoringer.

Lige inden pausen fik Aalborg dog for alvor momentum. En scoring af Arnoldsen efterfulgt af en Landin-redning løftede taget i Gigantium, og så gik værterne i omklædningsrummet foran med 13-8.

Pausen var god for Fredericia, der kom bedre angrebsmæssigt ud til anden halvleg.

Samtidig leverede Fries flere gode redninger for gæsterne, der gik fra 9-14 til 13-15, og så var spændingen tilbage i opgøret.

Aalborg-træner Stefan Madsen kiggede derfor mod Mikkel Hansen, der blev sendt på banen for at styre Aalborgs syv mod seks-spil.

Det gav i første omgang bagslag, da Fredericias Anders Kragh Martinusen sendte bolden i et tomt Aalborg-mål med et kvarter tilbage, og så var der kontakt ved 19-19.

Hansen fik dog bedre styr på angrebsenden, men Fredericia hang hele tiden på takket være flere store redninger fra Thorsten Fries.

Dermed skulle det hele afgøres til sidst, hvor landsholdsspillerne Landin og Hoxer altså trådte i karakter.

Tidligere lørdag var Skjern Håndbold og Ribe-Esbjerg ude i en tredje og afgørende kamp om bronzemedaljerne. Den kamp vandt Skjern sikkert med 39-31.

/ritzau/