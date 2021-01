Det danske landshold forsøger at abstrahere fra de kaotiske forhold, der hersker under VM.

Når man ser det danske håndboldlandshold gå fra sejr til sejr ved VM, er det let at glemme de til tider kaotiske forhold, der omgiver spillerne i Egypten.

Indespærring på den samme hoteletage døgnet rundt. Daglige coronatest, der når som helst kan betyde farvel til turneringen. Tomme haller og tam atmosfære. Og senest maveproblemer, der er eksploderet i den danske lejr.

- Det er nok ikke et VM, vi kommer til at glemme foreløbig - af mange årsager, siger Magnus Landin.

- Men vi er gode til at fokusere kun på håndbolden, og det har været en styrke, der har gjort, at vi har været koncentreret i kampene.

- Vi er heller ikke de eneste, der har maveonde på holdet. Jeg har snakket med mine Kiel-klubkammerater fra både Kroatien og Slovenien, og de har også haft en del tilfælde, lyder det fra fløjspilleren.

Under kampene er kontrasten til VM for to år siden skærende.

Hvor de danske spillere blev båret frem af publikum i en euforisk atmosfære i Herning, spiller de denne gang i en tom kæmpehal, hvor alle spillernes indbyrdes tilråb kan høres tydeligt.

- Det er tamt i hallen, og det er sørgeligt, at de i et land som Egypten, hvor de går rigtig meget op i håndbold, ikke kan lukke tilskuere ind. Det er ærgerligt, at corona skal sætte en stopper for det.

- Jeg var her selv som tilskuer til en U21-slutrunde for 12 år siden. Dengang var det i en fyldt hal med en sindssygt fed stemning.

- Når hallen er lidt tam som ved denne slutrunde, må man gejle hinanden ekstra op under opvarmningen, og når kampen er i gang, siger Magnus Landin.

Danmark spiller sin sidste kamp i mellemrunden mandag aften mod Kroatien. Kampen begynder klokken 20.30.

/ritzau/