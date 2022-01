Landsholdsanfører Niklas Landin var glad for 28-24-sejren over Island, men snakken om den danske sejr var ikke det, der fyldte allermest efter kampen.

For her var det helt store samtaleemne - ligesom de forgående uger - corona.

Netop Island kom til kampen med seks friske smittetilfælde, og den islandske landstræner Gudmundur Gudmundsson frygter, at kampen mod Danmark bliver islændingens sidste ved EM. Og at EM ikke har mange dage at leve i endnu.

Landins coronafrygt omkring dansk smitte er ikke steget efter mødet med Island, men han mener, det kommer til at ske uanset, at et dansk smittetilfælde tikker ind.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg frygter det ikke mere end inden kampen. Men jeg tænker, det sker på et eller andet tidspunkt. Det sagde jeg også inden turneringen. Det sker, når det sker. Og hvis det sker, så sker det,« siger han.

Han ærgrer sig over, at EM er blevet så mærket af smitten, at det går kraftigt ud over det sportslige.

»Det er drønærgerligt. Det er ikke dét, vi gerne vil. Vi vil gerne spille mod de bedste hold, de bedste spillere og nu ryger vi ud på de yderste mandater, hvor det ikke længere er de bedste hold. Det er i stedet dem, der har flest spillere uden corona, som kan stille op,« lyder det fra Landin.

Islandske Gudmundsson rasede over EM-forholdene på hotellet, som danskerne også bor på. Her prøver Danmark at holde afstand til alle holdene.

»Vi forsøger selvfølgelig at snakke med så få folk som muligt. Vi snakker typisk med jer fra Danmark (efter kampen, red.). Og så går vi ud i omklædningsrummet igen. Dér har vi skærpet. Vi er hurtigere væk fra madsalen, end vi ellers var. På den måde har vi forsøgt at gøre vores. Vi spritter altid af. Vi snakker ikke med de andre hold. Vi føler ikke, vi kan gøre så meget mere. Vi møder dem ikke. Vi har et fantastisk fællesrum, der ligger helt ude i hjørnet. Så der er ingen, der kommer derned - medmindre de skal sige hej til os,« forklarer Landin.

Han kunne dog glæde sig over at se målmandskollega Kevin Møller stå en stor kamp, efter Landin selv kæmpede med det i første halvleg.

»Det var fantastisk, at han griber den med det samme og spiller en brandkamp. Det er også derfor, han er med. Det var dejligt, han bare kom ind,« siger Landin, der giver et bud, hvorfor det endte med en af de sjældne dårlige kampe fra keeperen selv.

»De kom lidt for let til det. De havde ikke en afslutning ude fra, det var alt sammen ind over stregen. Det gjorde det lidt svært at komme i gang,« siger han.

Danmark møder - hvis coronasmitten holder sig for døren - Holland på lørdag i Budapest i den anden kamp ved mellemrunden.