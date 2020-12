THW Kiel besejrede Barcelona i Champions League-finalen. Niklas Landin vandt målmandsduel over Kevin Møller.

Med Niklas Landin i en hovedrolle sikrede håndboldklubben THW Kiel sig tirsdag aften sportens mest prestigefyldte klubtrofæ.

I Champions League-finalen i Köln vandt nordtyskerne med 33-28 over Barcelona og vandt dermed turneringen for første gang i otte år og for fjerde gang i klubbens historie.

Mens lillebror Magnus gik glip af Final 4 efter at have været coronasmittet, fremstod Niklas Landin som en af finalestævnets allerbedste spillere.

Han stod stærkt i semifinalegyseren mod Veszprem og havde 14 redninger i finalen, som aldrig blev lige så spændende.

Foto: THILO SCHMUELGEN Vis mere Foto: THILO SCHMUELGEN

Selv om Kiel havde spillet den sene semifinale mandag og ovenikøbet havde været i forlænget spilletid, var holdet ovenpå i slutkampen.

Spanierne var kun foran én gang, nemlig ved stillingen 3-2. Derfra fik Kiel fat og havde ved pausen opbygget et forspring på tre mål, 19-16.

Med norske Sander Sagosen og svenske Niclas Ekberg som markante profiler fortsatte Kiel dominansen i anden halvleg, og Barcelona kom aldrig for alvor tæt på.

Ved 31-26 var tyskerne for første gang foran med fem mål, og det var også forskellen på de to hold, da de 60 minutter var overstået.

Niklas Landin kan sammen med holdkammeraterne i Kiel fejre Champions League-sejren. Ina Fassbender/Ritzau Scanpix Vis mere Niklas Landin kan sammen med holdkammeraterne i Kiel fejre Champions League-sejren. Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Mens Niklas Landin altså havde en fest i Kiel-målet, kom landsholdskollega Kevin Møller lidt ned på jorden efter sin storkamp for Barcelona i semifinalen mod Paris Saint-Germain.

Møller blev kun noteret for én redning på 13 forsøg og måtte se kollegaen Gonzalo Vargas tage det meste af spilletiden.

I kampen om tredjepladsen vandt Mikkel Hansen og Paris Saint-Germain tidligere tirsdag med 31-26 over Veszprem, der havde Nikolaj Markussen på holdet.

/ritzau/