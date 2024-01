Landsholdets anfører Niklas Landin har været vant til at være det ubestridte førstevalg.

Men det har ændret sig under den EM-slutrunde, der sluttede søndag med en bitter sølvmedalje efter et spinkelt nederlag til Frankrig på 31-33 efter omkamp.

For her har Emil Nielsen taget rollen som den helt store frelser i målet. Senest i finalen, hvor han stod magisk i lange perioder.

Og Landin har haft det svært med at omstille sig til den nye rolle.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det har været en helt anden rolle, jeg har skullet bevæge mig ind i. Det er noget, jeg har skullet forberede mig mentalt inden kampene. Det er ikke noget, jeg har været vant til.«

»Det har selvfølgelig været svært, for jeg har ikke været vant til det nogensinde i min karriere. Udover de første to år med Kasper Hvidt måske, hvor jeg ikke startede så tit,« siger han helt ærligt.

Danmark havde gode muligheder for selv at kunne aføgre det i ordinær spilletid, men de to sidste danske angreb løb fuldstændig ud i sandet.

Det kostede dyrt. Men ligesom landstræner Nikolaj Jacobsen har Landin samme besked: Højt at flyve, dybt at falde.

»Det er meget svært og hårdt. Den sved at stå på den forkerte side ved hyldesten. Det hører jo også med til elitesport, at med store triumfer hører også store nederlag. Det her var en af de store, fordi vi havde chancen i ordinær spilletid,« siger han.