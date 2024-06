Niklas Landin fandt ikke rytmen, men hans afløser, Fabian Norsten, tog fornemt fra i målet i semifinalen.

Mange havde formentlig lavet den analyse, at Niklas Landin skulle ramme sit voldsomt høje niveau, hvis Aalborg Håndbold skulle nå Champions League-finalen.

Det ramte han imidlertid slet ikke, men Aalborg formåede alligevel at nå finalen efter en hæsblæsende sejr på 28-26 over SC Magdeburg.

En stor del af æren for det skal Niklas Landins stedfortræder, Fabian Norsten, have. Svenskeren kom ind, efter at den danske stjerne i de første 20 minutter ikke havde fået fat i noget som helst.

Og Niklas Landin kunne efter opgøret ikke gøre andet end at rose sin kollega på målmandsposten.

- Han holdt os inde i kampen sammen med det offensive forsvar. Han havde de afgørende redninger, som betød, at vi kunne holde roen og spille vores eget spil rent offensivt, siger Niklas Landin.

Fabian Norsten lå i en periode med en redningsprocent på cirka 50, efter at Niklas Landin havde forladt banen med én redning i ni forsøg.

Helt ligegyldig blev den danske landsholdsanfører dog ingenlunde. I de sidste fem minutter blev han sendt på banen og kvitterede med tre redninger i de helt afgørende momenter.

- Jeg forsøgte at neutralisere, hvad der var sket tidligere og starte forfra. I de sidste fem minutter kunne hver eneste aktion være kampafgørende, så det var egentlig bare det, jeg prøvede at fokusere på, siger Niklas Landin.

Den måske største Aalborg-stjerne Mikkel Hansen var da heller ikke sen til at rose sin mangeårige landsholdskollega for indhoppet i slutfasen.

- Det var lidt ligesom i DM-finalen. Han er en ekstremt dygtig målmand. I situationer som dem her har vi altid stor tiltro til, at han kan komme ind og afgøre kampe, som han gjorde i dag, siger Mikkel Hansen.

Niklas Landin satser formentlig på, at han kan finde sit topniveau i finalen, som han glæder sig til.

- Det er ikke alle, der får lov at prøve det, så jeg står med en rigtig fed følelse. Og så med et dansk hold. Det gør det ekstra fedt.

/ritzau/