Efter 11 år i den tyske Bundesliga vendte den danske landsholdsstjerne Niklas Landin hjem til Danmark denne sommer.

Og det seneste halve år har han skullet vænne sig til livet i den danske liga hos Aalborg Håndbold og det nye liv i Nordjylland med familien.

Flere gange har han vist prøver på sit vilde niveau både i ligaen og i Champions League. Men det har ikke nødvendigvis været så snorlige, som man har kunnet forestille sig, mener Landin.

Især når alle tror, at man redder alle bolde.

»Det har været meget hurtigt at falde ind i tingene i Aalborg. Det er et fantastisk harmonisk hold at være på. Men det er også svært at komme til en ny liga med nye spillere og alt hvad der hører til, når man også har været på landsholdet i mange år.«

»Det har ikke været en dans på røde roser at vende hjem, fordi der er nogle mentale ting, jeg har kunnet mærke, der skulle falde på plads. Men det har fungeret bedre, end jeg havde troet.«

Hvad er det for nogle mentale ting?

»Der er store forventninger. Især når jeg kommer hjem fra Tyskland. Og det er ikke sådan, at den danske liga er dårlig på nogen måder. At kunne levere det, man måske har set fra Bundesligaen.... Det er ikke bare lige sådan,« lyder det fra Landin.

Sammen med sin kone og to børn nyder han livet i Danmark – og især børnenes trivsel gør det hele værd.

»Det har været rigtig godt for mine børn, og det har også bekræftet mig i, at der var en god beslutning. De føler sig rigtig godt tilpas.«

Flytningen hjem til Danmark har dog betydet, at han måtte forlade sin lillebror Magnus Landin i Kiel efter flere år sammen.

»Jeg savner da lillebror. Jeg savner ikke, hvis man har tabt to-tre kampe, for så kan det være lidt mere surt i Kiel. Men at have ham tæt på i hverdagen og at børnene kan have deres onkel, det savner jeg.«

De to brødre kan dog nyde selskabet i disse dagen, hvor de er samlet til EM i Tyskland.