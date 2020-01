Nogle gange er man bare nødt til at finde de latrinære udtryk frem, når noget skal beskrives helt præcist.

Sådan en situation stod landsholdsanfører Niklas Landin i efter den uafgjorte kamp mod Ungarn ved EM. Den betød nemlig, at det nu er op til Island, om Danmark kommer videre til mellemrunden.

»Det er en pisse lorte-fornemmelse. Vi må grave os op igen, og så kommer der en ny kamp. Vi vil selvfølgelig gøre alt for at vinde mod Rusland. Så må vi se, om islændingene er lidt gode ved os,« siger Niklas Landin.

Han stod selv en brandkamp efter en trist indledning på sit EM med maveonde og rødt kort i nederlaget til Island. Men havde Landin ikke været med mod Ungarn, var kampen tabt tidligt.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

I stedet kunne han fra sit mål se holdkammeraterne brænde chancer og lave tekniske fejl på et uhørt lavt niveau.

Landin var heller ikke i tvivl om, hvad timerne efter nederlaget skulle bruges på.

»Jeg tror, vi lige skal snakke nogle ting igennem på hotellet, som vi også startede på her i omklædningsrummet.«

Danmark er gået ind til EM som favoritter. Sådan er det at være verdensmestre.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men danskerne har på ingen måde kunnet leve op til de forventninger, og derfor måtte Landin svare på, om favoritværdigheden er for tung en byrde.

»Det var vi også sidste år. Der var vi endnu større favoritter, tror jeg. Jeg tror aldrig, at vi i de kommende år går ind til en turnering uden at være pressede. Det er ikke noget nyt for os,« siger Landin og slår fast.

»Jeg tror ikke, det er grunden til, at vi ikke har leveret det høje niveau, som vi kan. Jeg synes, at vi mange gange har vist, at vi lever fint under pres og også kan afgøre kampe, hvor det ikke lige kører for os.«

Danmark har stadig en chance for at gå videre til mellemrunden, men det kræver at flere ting falder i hak. Først og fremmest skal Rusland besejres onsdag.