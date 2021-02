Den danske landsholdsmålmand har kontraktudløb til sommer, men intet tyder på, at Niklas Landin kommer til at gøre som Mikkel Hansen og rejse hjem til Danmark.

Det kunne ellers være en rigtig lækkerbisken, hvis også Niklas Landin sluttede sig til Aalborg Håndbold eller en anden dansk topklub i den hjemlige liga.

Men det er ikke umiddelbart planen.

Til avisen Kieler Nachrichten siger Niklas Landin, at han håber på at forlænge kontrakten med den tyske klub Kiel.

»Jeg kan sige så meget, at det går rigtig godt for os som familie i Kiel. Vi føler os meget godt tilpas og ville være glade, hvis vi kan forsætte her med en kontraktforlængelse,« fortæller målmanden.

Niklas Landin ønsker at fortsætte hos tyske Kiel. (EPA/Martin Rose / POOL) Foto: Martin Rose

32-årige Niklas Landin har, siden han forlod Bjerringbro-Silkeborg for tyske Rien-Neckar Löwen i 2012 og senere Kiel, vundet et hav af titler.

Her er det blevet til tysk mesterskab, tysk pokaltitel, EHF Cuppen og Champions League.

Derudover har han også sin bror Magnus Landin som holdkammerat i Kiel.