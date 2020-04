Niklas Landin har spillet i den tyske Bundesliga siden 2012, men det er først i år, at den danske landsholdskeeper er blevet kåret som tysk mester. Det skete med THW Kiel.

Håndboldspilleren er stolt og glad for anerkendelsen, men det er dog ikke lige sådan her, at han havde forestillet sig, at det skulle ske.

»Det er en speciel følelse, og jeg havde nok drømt om et andet første mesterskab end det her,« siger han i et interview med TV3 Sport.

Niklas Landin og THW Kiel har vundet den tyske Bundesliga.

De specielle omstændigheder hænger selvfølgelig sammen med corona-virus, som har parkeret sportsbegivenheder verden over. Således har Landin og THW Kiel fået en skrivebordssejr, da resten af sæsonen er afblæst.

»Det er en meget flad fornemmelse. Jeg sad og kiggede på min søn og datter køre rundt på løbecykel og cykel. Jeg skulle filme dem, mens de kørte rundt dér.« forklarer den 31-årige målvogter, der i øvrigt spiller på hold med lillebror Magnus.

»Vi fik så en WhatsApp-besked om, at nu havde Håndboldbundesligaen og 2. Bundesligaen stemt om, at turneringen skulle stoppes, og at vi kåres til tyske mestre. Det var lidt specielt og en anden følelse end efter en VM-finale, hvor man har spillet i 60 minutter og kæmpet for det. Her sad jeg i dejligt solskinsvejr og bliver kåret til tysk mester.«

Inden THW Kiel spillede Niklas Landin for Rhein-Neckar Löwen.