Niklas Landin har prøvet lidt af hvert i sin håndboldkarriere.

Men i kvartfinalegyseren mod Egypten, troede han, at det var slut.

»Jeg havde faktisk en følelse af, at vi allerede var ude. Alligevel får vi chancen. Vi går igennem to gange forlænget spilletid, hvor vi slet ikke scorer i nummer to,« sagde Niklas Landin i kølvandet på det hæsblæsende drama til TV 2.

Efter den ordinære spilletid stod det stadig fuldstændig lige, da Danmark smed det, der lignede en sikker sejr væk.

Niklas Landin afværgede to egyptiske forsøg ved straffekonkurrencen, der sendte Danmark videre 39-38. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL Vis mere Niklas Landin afværgede to egyptiske forsøg ved straffekonkurrencen, der sendte Danmark videre 39-38. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL

Danmark var foran 34-33 og i angreb med kun få sekunder tilbage, da der blev fløjtet for passivt spil.

Kampens dommere vurderede, at Mikkel Hansen kastede bolden afsted til Lasse Svan efter fløjtet, og dommen var klar: Rødt kort og straffekast til Egypten. Der blev scoret på.

Holdene måtte ud i forlænget spilletid nummer to, inden Danmark sejrede ved straffekonkurrencen i et episk drama, hvor Landin pillede to egyptiske forsøg.

»Jeg ved ikke, om jeg har spillet en så dramatisk kamp før. Nok ikke med dobbelt ekstra tid, hvor det går vores vej til sidst. Det her var noget helt specielt,« erkendte landsholdsmålmanden.

Nej, nej, nej for en håndboldkamp.

Nu gælder det enten Norge eller Spanien i en VM-semifinale på fredag.