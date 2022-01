Mikkel Hansens rolle på det danske landshold har ændret sig gennem årerne – men landsholdskollega Niklas Landin vil gerne se lidt flere skud fra ham.

Hansen fik i hvert fald vist, at skudarmen absolut ikke fejler noget, mod Kroatien, hvor han dominerede det danske angreb med otte mål.

Landsholdsanfører Niklas Landin har fulgt Hansens udvikling på tætteste hold igennem årene sammen på landsholdet.

Og der er ingen tvivl om, at den danske superstjerne i højere grad sætter sine medspillere over egne skud.

»Der var måske lidt mere skud i ham (tidligere, red.). Det savner vi også nogle gange. At han bare tager klatten og får skudt 10-15 gange i løbet af en kamp. Nu har han endnu mere fokus på at gøre holdet godt og vil det bedste for holdet. Men han har samtidigt ikke glemt at skyde – han er en mere komplet spiller,« lyder rosen fra Landin.

Men det betyder ikke, at Hansen slipper for at blive stukket til i ny og næ af Landin og de andre landsholdskollegaer. De vil have åbnet for skudbilletterne.

»Der sker af og til. Nikolaj (Jacobsen, red.) får da også sagt et par gange, at nu må han gerne åbne op. Han gør det også en sjælden gang til træning, og så sidder de der også. Han kan jo godt,« smiler Landin.

Hansen får mulighed for at bringe skudarmen i aktion mandag mod Holland, der op til kampen er ramt af flere coronatilfælde. Heriblandt hos EM-topscoreren Kay Smits.

På det danske landshold prøver Landin ikke at tænke for meget over coronasituationen, selvom det er en belastende situation.

»Vi har lært at leve med det. Også på klubplan. Det er bare en del af det. Hvis man bliver ramt, bliver man ramt. Selvfølgelig er det pisseirriterende og ærgerligt for produktet. Vi kan ikke gøre noget andet end det, vi forsøger at gøre. Det sker, når det sker. Det er ikke noget, jeg bruger tid på at overveje, om jeg bliver den næste, der ryger,« lyder det fra Landin.

Danmark kan spille sig i semifinalen med en sejr over Holland. Det kræver dog, at resultaterne flasker sig i de andre kampe i mellemrunden.

Her møder Frankrig Montenegro, mens Island står over for Kroatien.