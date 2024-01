Et sjældent nederlag.

Danmark sparede Mathias Gidsel, Simon Pytlick og Magnus Saugstrup mod Slovenien i den sidste ubetydelige mellemrundekamp.

Og det kostede på tavlen, for reserverne steppede slet ikke op.

»Det er vi selvfølgelig ærgerlige over og skuffede i dag. Det er en beslutning, der er taget, og det støtter vi op om. Nu glæder vi os bare til semifinalen. Vi havde håbet på at vinde kampen, men sådan er det,« lyder det.

Men landsholdets anfører køber slet ikke snakken om, at nederlaget vil have nogen form for effekt frem mod semifinalen fredag.

»Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg føler egentlig, at truppen er ret godt rustet til at rende ind i et nederlag midt under turnierngen og stadig kunne rejse os fredag. Vi har et par dage, hvor vi kan komme ovenpå igen. Nikolaj (Jacobsen, red.) pointerede det også fint efter kampen. At nu ser vi bare fremad mod semifinalen,« siger han.

Han indrømmer, at man kunne mærke inden opgøret mod slovenerne, at der ikke var noget på spil.

»Der var ikke helt de samme nerver på, som hvis det havde været alt eller intet for os. Rent spillemæssigt startede vi for sløvt og får ikke vundet nogen mand-mand-dueller i begge ender. De får for let spil, men jeg synes, vi får rettet op på det i anden halvleg rent defensivt. Så på den måde løfter vi os,« siger han.

Danmark rejser onsdag til Køln, hvor semifinalen spilles mod en modstander, danskerne først kender onsdag aften.