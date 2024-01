Et kæmpe EM-brag venter søndag aften i Hamborg.

De danske håndboldherrer kan spille sig i semifinalen med en sejr over Norge.

Nordmændene har kniven for struben og skal vinde for at holde liv i deres EM-drømme. I spidsen for holdet er som så mange gange før stjernen Sander Sagosen.

Og selvom han måske ikke har været kontinuerligt på sit høje niveau, så mener landsholdets anfører Niklas Landin, at man skal passe på med at tirre ham for meget.

28-årige Sander Sagosen har spillet for nogle af verdens største klubber. Nu er han hjemme i Norge hos Kolstad. Foto: Stian Lysberg Solum/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 28-årige Sander Sagosen har spillet for nogle af verdens største klubber. Nu er han hjemme i Norge hos Kolstad. Foto: Stian Lysberg Solum/AFP/Ritzau Scanpix

Ser du ham stadig blandt verdens bedste?

»Ja, ja. Det gør jeg. Han bærer jo det hold. Det er det samme, når han spiller for Kolstad, hvor han har haft et utroligt efterår. Jeg ser ham stadig som en af de allerbedste. Og jeg tror, vi skal passe på med ikke at skubbe for meget til ham, for så er der næppe noget andet land, han hellere vil vinde over end Danmark,« siger Landin til B.T.

Landstræner Nikolaj Jacobsen mener også, man skal passe på det sårede dyr.

»Nu er de røget ind i en turnering, hvor tingene ikke sidder. Det sker jo, man kan ikke være på toppen alle årene. I år ramte det Spanien i gruppespillet. Norge har ikke ramt det, de gerne selv vil, men de står stadig med muligheden, hvis de slår os. Og så kan de få sig en hyggelig kamp mod Sverige. Helt ude er de jo heller ikke.«

Landin sender en advarsel. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Landin sender en advarsel. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»De spiller stadig god håndbold, og de har stadig en af verdens bedste håndboldspillere Sander Sagosen. Han har ikke måske ramt helt topniveau i gruppespillet, men jeg synes da, at han spiller fint i mellemrunden.«

»Vi kan godt lide nordmændene. Der er mange søde, rare, behagelige spillere. Men det er klart, at vi går efter at sikre os en semifinale,« siger Jacobsen.

Landin spår en tæt og intens kamp, men han ved ærligt talt ikke, hvad han skal forvente.

»Jeg tror ikke rigtigt, vi ved, hvor vi har Norge lige nu. Kan de spille frit? De kæmper for deres chance og kommer med alt, hvad de har. Men jeg håber ikke, det bliver lige så spændende som mod svenskerne,« siger han.

Skulle Sagosen gå helt amok mod Danmark, er det måske også B.T.s skyld. Det kan I læse mere om her, hvorfor det har vakt opsigt i Norge, at Sagosen blev udeladt fra et drømmehold.

