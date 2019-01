Det er en VM-finale på hjemmebane i Boxen foran 15.000 mennesker. De fleste endda danske.

For de danske håndboldherrer bliver chancen for VM-guld ikke større. Og det er her, man skal passe på. Der skal forberedes godt til kampen mod Norge, men heller ikke for meget. Og det er der, Niklas Landins advarsel kommer.

»Man skal ikke skrue op, fordi det er en VM-finale, for så bliver man da helt bremset af spænding og nervøsitet. Vi skal gå ind til det som så mange andre kampe. Så skal vi nyde, at vi står i en VM-finale,« siger Niklas Landin, der har sin forberedelse klar.

»Jeg forsøger at se lige meget video til nærmest alle kampe. Jeg har lidt den samme rutine hver gang. Når jeg føler mig tilpas med det, jeg har set - og har en god gameplan, så stopper jeg. Jeg tænker ikke, at fordi det nu er VM-finale, skal jeg se tre timers video. Når jeg har en god følelse i kroppen, er det godt.«

Inden VM-finalen er der en stor forventning om, at netop anfører Landin og målmandsmakkeren Jannick Green kan få en hovedrolle. Det gør målmænd per definition i håndbold.

Og det danske makkerpar forbereder sig på en specifik måde til samtlige landskampe.

Vi starter hver for sig, og så mødes vi tre-fire timer før kampstart og snakker om, hvad vi så har set. Om der er noget, som vi har af input. Hvis det er spillere fra Tyskland, kan vi tale om vores erfaringer fra Bundesligaen, når vi har mødt dem med Kiel - eller Jannick med Magdeburg. Derefter tager vi den med målmandstræneren, siger Niklas Landin.

Søndag klokken 17.30 får danskerne at se, om Niklas Landin og Jannick Green så også så det helt rigtige på video om Norge. Her starter VM-finalen.