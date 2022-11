Lyt til artiklen

Han lød ikke helt, som han plejer.

I hvert fald var det tydeligt, at Jesper Jensens stemme var en smule rusten under kampen mod Kroatien.

På tv-skærmene hjemme i stuerne kunne man høre, hvordan en særdeles hæs landstræner forsøgte at drive sit mandskab til sejr - hvilket også lykkedes - og landstræneren fortalte da også, at stemmen havde set bedre dage.

»I kampen mod Ungarn blev der gået lidt ekstra til den i forhold til stemmen,« sagde landstræneren efterfølgende med henvisning til, at danskerne havde det svært torsdag aften.

Jesper Jensens stemme var en smule presset under kampen mod Kroatien.

Her smed de en føring, kom bagud, måtte jagte men endte med til sidst at kunne knytte næverne og tage sejren. Det holdt dog hårdt for både nerver og altså også Jesper Jensens stemme.

Den var slidt mod Kroatien, men han understregede, at den var klar til næste kamp.

»Ja, det lover jeg. Den må få lidt ekstra hvile,« lød det med et smil fra landstræneren, der nu sammen med resten af holdet har hele tre hviledage, før det onsdag går løs i en vaskeægte gruppefinale mod Norge.

Indtil da kan han glæde sig over, at mange ting flaskede sig mod Kroatien, som Danmark slog med 26-17 efter en kamp, hvor særligt forsvaret stod stærkt.

»Jeg er super glad for resultatet og de to point. Nu vandt vi ottendedelsfinalen, og nu står vi i en kvartfinale mod Norge. Og så er jeg imponeret over vores indsats, vi er det første hold, der har lykkes med virkelig at få styr på Kroatien,« sagde Jesper Jensen.

Danmark kom hurtigt foran, og de første 14 minutter af kampen lykkedes det kun for kroaterne at få bolden i nettet en enkelt gang.

Danskerne gik til pausen foran med seks, men i starten af anden halvleg vågnede kroaterne, og her skulle der gå hele ni minutter, før Danmark fik bolden i nettet.

»Vi kunne godt mærke i starten af anden halvleg, at vi mistede et smule fokus, og så ligger de og finde de der små rum, og spiller videre på 3., 4, 5 skridt og får et frikast her, og får en udvisning der. Det er de jo verdensmestre i, og det er bare noget, der ikke er så synligt, men det er super svært at spille imod. Jeg synes, at det var en flot, flot indsats i dag,« sagde landstræneren.