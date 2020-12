»Der er et yndigt land, det står med brede bøge....«

En sang, næsten alle danskere kender ud og ind, og det var da også den, håndboldlandsholdet som altid skulle synge inden kampen mod Sverige.

Det startede også fint for holdet, der var i vældig godt humør, og det steg kun gevaldigt. For pludselig begyndte store dele af holdet at grine under nationalmelodien i Boxen.

»Jeg ved ikke helt, hvad der skete. Jeg hørte nogle af de andre grine. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at der var nogle, der sang forkert under nationalmelodien, da kameraet kom forbi. Så den er jo aldrig helt god,« griner Anne Mette Hansen.

Det danske landshold under nationalmelodien mod Sverige. Foto: Bo Amstrup Vis mere Det danske landshold under nationalmelodien mod Sverige. Foto: Bo Amstrup

Sang-synderen var Louise Burgaard, hvilket hun også selv har bekræftet. Men det var ikke kun på grund af den forkerte tekst, at landsholdet trak på smilebåndet. For noget tyder på, det ikke var musiktimerne, der var alles favorit i skolen.

»Jeg tror, det er en blanding af, vi også synger enormt falsk,« fortæller Mette Tranborg, der efter kampen mod Sverige i første omgang ikke havde lagt mærke til, det handlede om en forkert tekst.

»Vi skråler højere og højere med, men der er ikke rigtig nogen af os, der rammer tonerne,« fortalte hun fredag aften i Boxen efter sejren på 24-22 over Sverige.

Og netop det med at skråle højere med er kommet undervejs, for stemmerne kan høres helt oppe på tribunerne – hvilket en tom håndboldhal selvfølgelig også hjælper på.

Mette Tranborg spillede en fremragende kamp mod Sverige. Foto: Henning Bagger Vis mere Mette Tranborg spillede en fremragende kamp mod Sverige. Foto: Henning Bagger

»Jeg ved ikke, om det er bevidst, men når den ved siden af synger højt, synger man også automatisk selv højt. Det er da fedt at synge nationalmelodi, så selvfølgelig synger man højt,« siger en glad Mette Tranborg.

Hun fortæller, at det også handler om at vise, det er danskernes arena, og den holdning deler Anne Mette Hansen også.

»Jeg tror bare, det er noget, der kommer i løbet af slutrunden. Der kommer flere ritualer, og man sætter hele tiden noget på. Der kommer små ændringer helt automatisk,« siger Anne Mette Hansen, der dog ikke vil afvise, at nationalmelodien lige kommer på anlægget en enkelt gang på den næste bustur.

»Det kan være, vi lige skal øve lidt på vejen,« siger hun med et grin.