Landsholdet stod på den klassiske række og sang med.

Og de danske fans i hallen gjorde også, hvad de kunne for, at man kunne høre den danske nationalmelodi i den vilde kulisse inden EM-semifinalen mod Tyskland.

Men pludselig begynde en gruppe tyske fans at klappe, mens sangen stadig var i fuld gang.

Noget, de da også bemærkede med et lille smil i den danske lejr.

»Det undrer mig egentlig ikke. Sådan som nationalsangen går, er der risiko for, folk faktisk tror, den er slut efter første vers. Det undrer mig, det ikke sker oftere,« sagde Henrik Møllgaard.

I det øjeblik det skete, var det netop ham og Mads Mensah, kameraet filmede.

Den danske stjerne sagde med et glimt i øjet, at han da håbede, klapsalverne skyldtes, at det tyske publikum var glade for at se ham og resten af det danske mandskab.

»Jeg var da i hvert fald glad for at være her. Ej. Jeg forstår egentlig godt, der en gang imellem er nogle, der går en lille smule i panik,« sagde den danske forsvarer.

Ligesom resten af holdet var han imponeret over kulissen, tyskerne lagde for dagen.

Der blev piftet og buhet af danskerne lige så voldsomt, som der blev jublet, når hjemmeholdet scorede.

»Den var vanvittigt fed. Hvor er de dygtige til at arrangere sådan noget. Mindre hadsk end jeg måske havde forventet og frygtet. Vores fans i Hamborg var måske nummeret mere ubehøvlede, end tyskerne var i dag, men hvor er lydkulissen vanvittig,« sagde Møllgaard og fortsatte:

»Specielt i første halvleg da Wolff var varm, og de virkelig brager igennem med fysikken. Det var fantastisk og det, vi havde håbet på. Det er derfor, det er sjovt at spille mod værterne. På neutral grund er vi det bedste hold, men hjemmebanen giver tyskerne vinger, og det mærkede vi også i første halvleg. Der har vi rigeligt at gøre med at holde os inde i kampen.«

Danmark vandt kampen med 29-26 og er dermed klar til at spille EM-finale mod Frankrig søndag klokken 17.45.