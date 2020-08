Den norske strømpeproducent Bambusa er ny hovedsponsor for Danmarks bedste kvindelige håndboldrække.

Den bedste kvindelige håndboldrække i Danmark skifter navn og skal fremover hedde Bambusa Kvindeligaen.

Det står klart, efter at den norske strømpeproducent Bambusa er blevet præsenteret som ny hovedsponsor for ligaen.

Det sker i en pressemeddelelse fra Divisionsforeningen Håndbold.

Her glæder direktør Thomas Christensen sig over, at det er lykkedes at lande en aftale på trods af coronapandemien.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at de seneste måneder har været hårde for elitehåndbolden, med al den usikkerhed covid-19 har ført med sig.

- Derfor er det særdeles glædeligt, at vi nu har indgået en lang og økonomisk stor samarbejdsaftale med Bambusa, siger Thomas Christensen.

Kvindernes håndboldliga har senest heddet HTH Ligaen.

De 14 klubber i rækken har indgået en fireårig samarbejdsaftale med Bambusa. Ifølge Divisionsforeningen er der tale om en af de allerstørste økonomiske aftaler for kvindehåndbolden i Danmark.

Det er klubben Viborg HK, der har skabt forbindelsen til Bambusa, lyder det.

Og den norske strømpeproducent er også glad for aftalen.

- De seneste par måneder har været præget af covid-19 og lukkede døre til både sport og kultur, hvor vi - voksne som børn - er blevet påmindet om, hvor vigtigt det er, at vi kan komme til eksempelvis sport for at mødes, udfordres og udvikles, siger Bambusa-direktør Håvard Gundersen.

- Vi tror fuldt og fast på, at et hovedsponsorat i kvindeligaen er det helt rigtige skridt for os, fastslår direktøren.

