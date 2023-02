Lyt til artiklen

Han vidste med det samme, at han havde talt over sig.

Bjerringbro-Silkeborg Håndbolds træner Patrick Westerholm var måske lige en tand for åbenmundet i et interview med TV 2 forud for holdets kamp torsdag aften mod Ribe-Esbjerg i den bedste danske række.

Her faldt snakken på holdets norske højrefløj, som har været sat i forbindelse med et skifte væk fra klubben.

Men intet er officielt, altså lige indtil Westerholm kom på tv.

Aksel Horgen skal til Tyskland - i hvert fald i følge sin egen træner. Foto: Henning Bagger Vis mere Aksel Horgen skal til Tyskland - i hvert fald i følge sin egen træner. Foto: Henning Bagger

»Han (Aksel Horgen, red.) har lige skrevet under på en kontrakt med Flensburg-Handewitt, så det er en mand med masser af selvtillid,« lød det fra Westerholm, inden vært Morten Ankerdal var hurtig til at påpege fortalelsen.

Og Westerholms ansigtsudtryk afslørede det hele, da han blev spurgt, om han lige havde afsløret Horgens skifte.

»Muligvis!,« lød det med et skævt grin, der mere end indikerede, at Westerholm var klar over sin brøler.

Heldigvis for Westerholm var der trods lidt slinger i valsen mere sikkerhed på pointkontoen.

Bjerringbro-Silkeborg vandt nemlig opgøret med 31-30 over gæsterne.