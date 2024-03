»Jeg har fået en kæmpe mulighed, som jeg simpelthen ikke kunne sige nej til.«

Sådan lyder det fra den tidligere profil på det danske landshold i håndbold Anders Eggert, der mandag jubler over et nyt job i den tyske storklub Flensburg Handewitt.

Han har således landet stillingen som assistenttræner for danske Nicolej Krickau, der er cheftræner i det tyske.

Anders Eggert forlader dermed KIF Kolding og Danmark efter denne sæson, oplyser den danske klub mandag.

»Det er altid specielt at skulle stoppe noget, som jeg er utroligt glad for. Jeg har været vildt glad for at være i Kolding og synes dertil, at jeg har lært utroligt meget af mit samarbejde med cheftræner Kristian Kristensen.«

»Jeg har samtidigt også fået en kæmpe mulighed i Flensburg Handewitt, som jeg simpelthen ikke har kunnet sige nej til,« siger Eggert og understreger, at han vil afslutte sæsonen med Kolding på bedste vis.

Kolding ærgrer sig over, at sige farvel til Eggert, men forstår hans beslutning.

»Vi har som klub fuld forståelse for den mulighed, Anders har fået i storklubben Flensburg Handewitt, som han har repræsenteret i 11 år som spiller - og den vil vi selvfølgelig ikke stå i vejen for,« lyder det fra sportschef Lars Christiansen, der er stolt over, at Flensburg Handewitt har kigget mod Kolding for at forstærke sig.

Eggert har med stor succes været assistenttræner i KIF Kolding i de seneste to år, og klubben skriver, at han har sat et stort aftryk på holdet.

Det er dog ikke helt uvante rammer, som Eggert skifter til.

I 11 år af sin aktive karriere spillede landsholdslegenden Eggert således i den tyske storklub.