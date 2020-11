I oktober blev 1. divisionsklubberne ofre for et forsamlingsforbud på 10 personer. Snart må de spille igen.

Kulturministeriet har givet grønt lys til, at kampene i håndboldens 1. division i håndbold for både herrer og damer kan genoptages fra den 20. november.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse mandag.

Rækkerne blev 29. oktober suspenderet, fordi 1. division ikke blev klassificeret som professionel sport.

Det gjorde den ikke, fordi hverken antallet af spillere, der får løn for at spille, eller beløbet, de modtager, er stort nok til det.

Derfor satte forsamlingsforbuddet på 10 en kæp i hjulet for spillerne.

Dansk Håndbold Forbund og Divisionsforeningen venter med at genoptage turneringen til weekenden 20.-22. november, fordi 1. divisionsholdene ikke har haft mulighed for at træne under optimale forhold i den seneste periode.

Undtaget er dog Vendsyssels 1. divisionsherrer, hvis kampe fortsat er udsat på grund af nedlukningen i de nordjyske kommuner.

Det er desuden 1. divisionsklubbernes eget ansvar at lave indbyrdes aftaler om, hvornår de udsatte kampe skal spilles, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det er dog et krav, at de skal være afviklet ved udgangen af året.

Seniorrækker fra 2. division og nedefter er fortsat på pause til og med 22. november.

/ritzau/