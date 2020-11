Ifølge Joy Mogensen er regeringen i fuld gang med at finde en løsning for EM-slutrunden i håndbold.

Regeringen arbejder fortsat på at finde en løsning for EM-slutrunden i håndbold for kvinder.

Det siger kulturminister Joy Mogensen (S) i en skriftlig kommentar.

- Regeringens holdning er, at vi gør alt, hvad vi kan for at finde en løsning. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, og den dialog, vi har med DHF og sundhedsmyndighederne, fortsætter, siger hun.

Der har været usikkerhed om slutrunden, efter at Norge mandag trak sig som medvært for slutrunden, som efter planen skal afvikles i december.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har tilbudt at påtage sig hele værtskabet for slutrunden, men den endelige godkendelse fra regeringen mangler.

/ritzau/