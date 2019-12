Alvorens time er kommet.

Bliver Danmark sendt ud i VM-mørket af de franske europa-og verdensmestre, eller leverer Klavs Bruun Jørgensens mandskab overraskelsen?

Svaret får vi fredag eftermiddag, hvor alt er på spil. Måske også landstrænerens eget sæde.

For Klavs Bruun Jørgensen har ikke været bange for at sætte egen røv i klaskehøjde.

Han har meldt ud, at han kunne finde på at trække sig, hvis Danmark ikke kommer til mellemrunden.

Et scenarie, der kan komme på tale. For alt andet end en dansk sejr over Frankrig betyder farvel til VM, før det for alvor er blevet rigtig sjovt.

Skulle Danmark ryge ud, betyder det ikke blot farvel til mesterskabet. Det betyder to kampe i President's Cup, hvor Danmark i stedet for at spille med videre om medaljer skal spille om placeringerne uden for top-12.

Og så betyder det farvel til næste sommers OL i Tokyo.

Anne Mette Hansen og resten af landsholdet skal finde topniveauet frem mod franskmændene. Foto: Bo Amstrup Vis mere Anne Mette Hansen og resten af landsholdet skal finde topniveauet frem mod franskmændene. Foto: Bo Amstrup

Klavs Bruun, er kampen i morgen din vigtigste som landstræner indtil videre?

»Arh, det ved jeg ikke. Jeg synes også, vi har stået i nogle ottendedelsfinaler og kvartfinaler, som har været pænt vigtige. Det er klart i forhold til denne her turnering, er den altafgørende. Det er her, det enten fortsætter eller slutter.«

Det er et stort og godt hold, I skal op imod. Hvilket pres er I under?

»Vi vidste, det ville blive svært med denne her pulje. Når vi kigger tilbage på de kampe, vi har spillet, er vi ærgerlige over, vi ikke har et point mere på kontoen og måske også to eller tre. Det føler vi, spillet har været til. Vi har hele tiden vidst, Frankrig ville være den sidste, som det kunne stå og falde med. Det gør det nu, og vi ved, det bliver en svær opgave, men vi er klar.«

Det har I hele tiden vidst, men kan det ikke ærgre dig, at det er endt med at blive så knald-eller-fald, som det er?

»Nej. Det er sådan, gamet er. Det havde været hårdt, selvom det havde været Brasilien eller Tyskland. Det har vi også kunnet se på kampene. Det har været benhårdt, og Frankrig har spillet lige op med begge hold. Det bliver svært.«

At dømme ud fra det, du sagde inden VM, er det også din jobmæssige fremtid, der står på højkant i morgen?

»Ja, altså, det, jeg sagde, var, at hvis ikke jeg følte, jeg kunne flytte holdet og se, det var ved at være slut, og forbundet ikke mente, det var mig, der var den rette til at føre det videre, så er jeg klar til at træde tilbage. Det holder jeg fast i. Sådan har det altid været. Det er ikke noget nyt. Lad os spille denne her kamp og så må vi se, hvad der sker.«

Danmark vandt onsdag over Brasilien. Foto: Bo Amstrup Vis mere Danmark vandt onsdag over Brasilien. Foto: Bo Amstrup

Men det handler ikke om, om I går videre eller ikke går videre?

»Meldingen var grundlæggende, at jeg skal kunne flytte ting, og det skal give mening. Indtil videre har jeg syntes, det giver mening. Så må vi se, om jeg kan klare at få en kamp til, hvor det ser fornuftigt ud. Og så må vi tage den snak bagefter.«

Du har selv sagt, Frankrig er de bedste. Et hold, som mange kan tabe til. Hvis det glipper i morgen, hvor skidt er det så med hele turneringen in mente?

»Det handler meget om præstationen. Hvis vi spiller en god kamp mod Frankrig og alligevel taber med en enkelt, tror jeg, vi vil ærgre os endnu mere over det tabte point mod Sydkorea og de to missede point mod Tyskland. Ikke fordi Tyskland var dårlige, de har vist mod de andre hold, at de er gode, men vi synes, der var så meget af vores spil, der egentlig fungerede rigtig godt, og det var lidt vores egen skyld, vi ikke fik de to point.«

Kathrine Heindahl og resten af landsholdet har en stor opgave foran sig, når Frankrig venter fredag. Foto: Bo Amstrup Vis mere Kathrine Heindahl og resten af landsholdet har en stor opgave foran sig, når Frankrig venter fredag. Foto: Bo Amstrup

Så det er ikke i morgen, I taber det? Det er tidligere?

»Lige præcis. Hvis man går ud fra, man skal stå og afgøre det mod europamestrene og verdensmestrene, så er det en skidt beregning, man har lavet.«

Hvis I klarer den, er der stort boost til mellemrunden. Hvis ikke, hedder det President's Cup. For dansk kvindehåndbold i almindelighed, hvad betyder sådan en kamp i morgen så?

»Det vil tiden vise. Det er svært at sige. Jeg synes, vi har fået pustet noget mere liv allerede nu i fornemmelsen for, hvad holdet kan, og den tro, jeg også har udtalt, der er, og som man skal lave fast i. Men om det vil have nogen betydning, er jeg ikke sikker på. Så skal vi bare videre. Om det så bliver med eller uden mig, vil tiden vise.«

Kampen mellem Danmark og Frankrig bliver spillet fredag klokken 12.30 dansk tid. Du kan følge den LIVE her på bt.dk.