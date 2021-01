Kronprins Frederik var med på videolink for at ønske de danske håndboldherrer tillykke i omklædningsrummet.

Han overraskede Mikkel Hansen, Niklas Landin og resten af landsholdet, kort efter VM-guldet var i hus.

(se videoen øverst i artiklen)

Kronprinsen blev modtaget af vild jubel fra herrerne.

»Tillykke, for pokker,« lød det fra Kronprinsen, der fik prompte svar igen:

»Tak!«

Og så kom der flotte ord fra Kronprinsen.

»Ej, men jeg kan kun sige: Det var fantastisk flot, overbevisende – og der er så meget godt i det der,« lød budskabet til de danske VM-guldvindere.

Landstræner Nikolaj Jacobsen reagerede i TV 2's studie på kronprins Frederiks lykønskning:

»Han er en mand, der betyder meget for mange danskere. Og det gør han også for det her hold, så det var rart, at han havde også tid til at skåle med et glas champagne i hånden hjemmefra, mens vi ikke havde noget i hånden,« smiler Jacobsen.

(Se, hvordan landsholdet gik amok i omklædningsrummet)

'Jeg har netop ringet og ønsket hele holdet tillykke med den fantastisk flotte og fortjente sejr,' skriver kronprins Frederik efter sin hilsen til landsholdet på Instagram.

Danmark vandt VM-guldet efter en 26-24-sejr over Sverige. Det er anden gang, Danmark vinder verdensmesterskabet.

De kom som bekendt til Egypten som forsvarende verdensmestre efter triumfen på hjemmebane i 2019.

Og nu får de så lov til at tage VM-pokalen med hjem igen.

Hjem til Danmark.