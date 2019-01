Når Royal Arena i København for første gang nogensinde byder på håndbold, bliver det med fornemt besøg.

Royal Arena i København får royalt besøg på torsdag, når kronprins Frederik skal være med til at åbne håndbold-VM, der spilles i Danmark og Tyskland.

Generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund (DHF) Morten Stig Christensen er beæret over det fine besøg på åbningsdagen.

- Det er jo en stor dag på alle måder for os. Det er første gang i 40 år, at vi har et herre-VM på hjemmebane.

- Det er første gang i verdenshistorien eller i hvert fald i danmarkshistorien, at der skal spilles håndbold i Royal Arena.

- Og så er det da lidt af en begivenhed for os, når kronprinsen vil komme og være med til at få vores herrelandshold sendt godt afsted med en åbningstale, siger generalsekretæren til forbundets hjemmeside.

For Morten Stig Christensen har mesterskabet en særlig betydning, da han selv stod med harpiks på hænderne som spiller, senest Danmark arrangerede et herre-VM på hjemmebane

- Lidt anekdotisk og sentimentalt for mig er det jo også, at det ved slutrunden i 1978 var en dengang niårig kronprins, der stod for lodtrækningen til puljerne.

- På den måde er ringen sluttet, når det nu er kronprinsen, der åbner ballet og er på plads som tilskuer til Danmarks åbningskamp i Royal Arena, siger han.

VM-kampen mellem Danmark og Chile går i gang torsdag klokken 20.15.

/ritzau/