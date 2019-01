Kroatien kom godt fra start ved VM i herrehåndbold, da det fredag blev til en sejr over Island.

Island kæmpede bravt, men måtte til sidst se sig slået, da det fredag blev til et nederlag til Kroatien i begge holds første kamp ved VM i herrehåndbold.

Kroatien vandt 31-27 over Island, som trænes af den tidligere landstræner for Danmark Gudmundur Gudmundsson, og lægger sig dermed i toppen af gruppe B sammen med Makedonien, der tidligere fredag vandt med 38-29 over Japan.

Fredagens kamp var tæt fra første fløjt. Ingen af de to hold formåede at distancere sig fra det andet, og efter et kvarter var der stadig lighed på måltavlen ved stillingen 9-9.

Island fik kort efter spillet sig til et forspring på tre mål, men en undertalsperiode gjorde, at Kroatien kæmpede sig tilbage.

Det islandske spil gik derefter helt i stå, og kroaterne kunne gå til pause med en føring på 16-14.

I anden halvleg fandt islændingene igen melodien. Efter et kvarter var de foran med to mål, hvilket fik Kroatien til at tage en timeout.

Spilstoppet hjalp. Lidt efter stod det igen lige, og så var der lagt op til en spændende afslutning.

Her var Kroatien bedst, og det endte med at blive en forholdsvis komfortabel sejr.

Luka Stepancic blev kampens topscorer med otte mål.

/ritzau/