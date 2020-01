Søndag bliver sidste mulighed for at vinde EM-guld med Kroatien for den 69-årige landstræner Lino Cervar.

Lino Cervar har i årevis været synonym med det kroatiske herrelandshold i håndbold, når han har dikteret taktikken fra sidelinjen.

Den 69-årige landstræner har dog aldrig vundet EM-guld med Kroatien i løbet af sine to perioder på posten, og derfor er målet klart i søndagens EM-finale mod Spanien i Stockholm.

Her håber Magdeburg-spilleren Zeljko Musa naturligvis på succes for kroaterne, så spillerne kan hylde landstræneren, som håber at stoppe efter OL i Tokyo, hvis Kroatien kvalificerer sig.

Det kan ske ved at blive europamester søndag eller via en kvalifikationsturnering til april.

- Er der nogen, der fortjener guld søndag, så er det Lino Cervar, lyder det fra Zeljko Musa ifølge EM-turneringens hjemmeside.

Det var Musa, der holdt muligheden i live, da han fire sekunder før tid skaffede finalebilletten i fredagens gyser af en semifinale mod Norge.

Her var stillingen 28-28 efter næsten 80 minutters håndbold, da Zeljko Musa afgjorde kampen fire sekunder før tid i den anden forlængede spilletid.

Dermed blev Kroatien første finalehold, og siden spillede Spanien, som er regerende europamester, sig i finalen ved at besejre Slovenien i den anden semifinale.

- Lino har vundet alt. Han har vundet OL og VM, men han mangler stadig EM-guld, og dette er hans sidste chance. Vi vil gøre alt for Lino og give ham trofæet. Han har gjort så meget for kroatisk håndbold og for hele Kroatien, siger Zeljko Musa.

Lino Cervar blev landstræner første gang i 2002 og frem til 2010. Dengang blev det til VM-guld i 2003 samt OL-guld året efter i Athen.

Kroaterne opnåede i perioden også VM-sølv i både 2005 og 2009 samt EM-sølv i 2008 samt 2010, men EM-guld er det aldrig blevet til for træneren.

I 2010 stoppede Lino Cervar som kroatisk landstræner, men han tog over igen i 2017 med EM på hjemmebane i 2018 for øje.

Kroatien måtte dog nøjedes med en femteplads for to år siden, men Lino Cervar blev på posten med blikket rettet mod OL i Tokyo.

Håbet er dog at sikre EM-guld, og under alle omstændigheder er OL det helt store mål.

Lykkes det at nå med til Tokyo, så er det slut med jobbet som kroatisk landstræner til sommer.

- Dette år er helt sikkert mit sidste. Det er min sidste EM-turnering, og jeg håber, at jeg kan stoppe som guldvinder i Tokyo, siger Lino Cervar ifølge hjemmesiden.

Kroatiens seneste guldmedalje i en af de tre store turneringer var OL-guldet i 2004.

/ritzau/