Domagoj Duvnjak er af Det Europæiske Håndboldforbund blevet kåret som EM's bedste spiller.

EM i herrehåndbold går på hæld, og traditionen tro er der blevet sat et All Star-hold med turneringens bedste spillere.

Det udgøres af to spaniere, to nordmænd, to kroater, en tysker, en ungarer og en slovener.

Den kroatiske stjerne Domagoj Duvnjak er blevet kåret som EM's MVP, Most Valuable Player (mest værdifulde spiller, red.).

Duvnjak har hjulpet Kroatien til finalen, der spilles søndag, hvor de forsvarende mestre fra Spanien venter.

Der er ikke overraskende ikke noget dansk islæt på All Star-holdet, efter at de forsvarende OL- og verdensmestre røg ud allerede efter det indledende gruppespil.

Her er EM's All Star-hold:

* Målmand: Gonzalo Pérez de Vargas (Spanien).

* Venstre fløj: Magnus Jøndal (Norge).

* Venstre back: Sander Sagosen (Norge).

* Playmaker: Igor Karacic (Kroatien).

* Stregspiller: Bence Bánhidi (Ungarn).

* Højre back: Jorge Maqueda (Spanien).

* Højre fløj: Blaz Janc (Slovenien).

* Bedste forsvarsspiller: Hendrik Pekeler (Tyskland).

* MVP: Domagoj Duvnjak (Kroatien).

/ritzau/