Landstræner Nikolaj Jacobsen vil spare spillere mod Japan, hvis Kroatien sikrer dansk VM-avancement før tid.

Spillere som Nikolaj Øris, Kevin Møller, Morten Olsen og Anders Zachariassen kommer utvivlsomt til at følge Kroatiens kamp mod Argentina med særlig interesse ved håndbold-VM lørdag aften.

Resultatet af opgøret kan nemlig få afgørende betydning for, om de kan se frem til meget mere spilletid i Danmarks kommende to kampe, end der hidtil er blevet til overs til reserverne.

Vinder de kroatiske storfavoritter over argentinerne, er Danmark sikker på at avancere til kvartfinalen, uanset hvordan det går i de to sidste kampe i mellemrunden.

Og det vil landstræner Nikolaj Jacobsen i givet fald udnytte til at give sine førstevalg et hvil, i håb om at de er helt på toppen, til det bliver alvor i VM's knald-eller-kald-fase.

- Hvordan vi griber kampen mod Japan an, afhænger meget af hvordan det går i kampen forinden. Hvis vi allerede er videre, vil jeg spare nogle spillere, siger Nikolaj Jacobsen.

Hverken Øris eller Zachariassen fik spilletid i sejren over Qatar torsdag. Morten Olsen blev noteret for beskedne 34 sekunders aktivitet på halgulvet i Kairo.

Hvis ikke Kroatien sender Danmark videre før tid, kan danskerne selv sikre kvartfinalebilletten ved at slå Japan.

I så fald kommer den sidste kamp mod kroaterne udelukkende til at handle om, hvilket af de to hold, der slutter på puljens første- og andenplads. Det er afgørende for, hvilken modstander, der venter i kvartfinalen.

Modstanderen skal findes i mellemrundepulje 4, hvor blandt andre Sverige, Egypten og Slovenien kæmper om de to øverste pladser.

I den danske lejr fokuserer man dog først og fremmest på mødet med Japan, hvor Danmark på ny stiller op som klar favorit.

- Japan har mange hurtige spillere, der spiller i et meget højt tempo. Det bliver en helt anden kamp, end den vi spillede torsdag, hvor Qatar brugte utrolig lang tid på at bygge angrebet op og spillede langsomt.

- Der bliver fart over feltet. Jeg håber, at vi vil have det fysiske overtag, og at kvaliteten hos vores spillere er bedre end deres, siger Nikolaj Jacobsen.

Kroatien møder Argentina klokken 18, mens kampen mellem Danmark og Japan begynder klokken 20.30.

/ritzau/