Den danske håndboldspiller Kristina 'Mulle' Kristiansen er blevet mor.

Det har hun offentliggjort på Instagram, hvor sønnen Viggo bliver præsenteret for hele verden.

Kristina 'Mulle' Kristiansen danner par med Louise Vejsager, og de blev forældre til den lille baby søndag, skriver hun i opslaget.

Parret fortalte på sidste dag af 2019, at Louise Vejsager var blevet gravid, og Kristina 'Mulle' Kristiansen har tidligere slået fast, at det har været et stort ønske for dem at blive forældre.

View this post on Instagram Vores fantastiske VIGGO kom til verden igår , 14-06-2020 .. Alle har det godt , vi er overdrevet stolte A post shared by Kristina Kristiansen (@kristinamulle79) on Jun 15, 2020 at 7:30am PDT

Hun ville bare ikke bære barnet.

»Jeg vil meget gerne have børn. Det skal bare ikke være mig, der er gravid,« har Kristina 'Mulle' Kristiansen fortalt til TV3-programmet 'Til middag hos' og gav samtidig udtryk for, at hun ikke skyldtes, at hun ville tage på af graviditeten.

»Jeg ved det ikke helt. Det skræmmer mig ikke at skulle være tyk og alt det. Men for eksempel til håndbold går jeg heller aldrig til fys. Jeg ville ikke turde med min krop, hvis der er et eller andet. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men jeg er bare bange for, der er et eller andet galt,« forklarede 30-årige Kristina 'Mulle' Kristiansen.

Kristina 'Mulle' Kristiansen har aftalt med Louise Vejsager, at hun også skal bære den næste baby, så der er allerede planer om en endnu større familie, der også tæller en hund.