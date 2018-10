Det blev en ubehagelig overraskelse, da Kristina Kristiansen skulle have undersøgt sin skadede finger.

»Min verden gik i stå, og jeg syntes, det var forfærdeligt, men det er bare en tommelfinger. Der kunne være sket langt værre ting, så jeg havde blandede følelser,« siger Kristina Kristiansen til TV 2 Sport.

Det var midt i september, at håndboldspilleren fra Nykøbing Falster blev skadet i en ligakamp.

I første omgang lignede det en forstuvning.

Siden faldt dommen så hos lægen efter en skanning: Højre tommelfinger var brækket.

Derfor har hun ikke været på banen siden.

Men selv om hun selv mener, at det er 'forfærdeligt at sidde bag bænken og se pigerne spille', så er hun egentlig tilfreds med sin egen reaktion oven på skaden.

»Jeg troede, jeg ville begynde at græde og være mere nedtrykt over det, men jeg synes, jeg har klaret det fint og set det fra den positive side,« siger Kristina Kristiansen, der også ofte kaldes for 'Mulle'.

I næste uge skal Kristina Kristiansen have gipsen af - 31. oktober - men ifølge eget udsagn har hun ikke tænkt sig at gå for tidligt i gang og forcere noget.

Ikke mindst fordi hun ikke regner med, at hun får en plads i den danske EM-trup, der skal i aktion i december.

I stedet har hun som mål at bliver klar til pokalturneringens Final4 i slutningen af december,

