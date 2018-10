Jan Paulsen skal supplere Lars Walther, så kriseramte Ribe-Esbjerg nu har en cheftrænerduo.

Ribe. Håndboldklubben Ribe-Esbjerg HH tager nu konsekvensen af, at den storsatsende klub ikke har kunnet leve op til egne forventninger i herrernes bedste håndboldrække efter at have købt dyrt ind før sæsonen.

Mandag har klubben således udvidet cheftrænerteamet, så cheftræner Lars Walther får en ny kompagnon i form af den rutinerede håndboldtræner Jan Paulsen, der også har en professionel karriere som aktiv spiller bag sig.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Jan Paulsen skal vende den nedadgående spiral i klubben, som ligger næstsidst med blot to sejre efter de første ni ligakampe i sæsonen.

- Alle kan jo se, at det på resultatsiden har knebet lidt. Jeg håber, at jeg med min viden, mine kompetencer og mit drive kan være med til at lave en turnaround.

- Det tror jeg fuldt og fast på kan lade sig gøre i samarbejde med Lars Walther og resten af klubben, siger Jan Paulsen ifølge klubbens hjemmeside.

Selv om begge figurerer som cheftrænere, vil Lars Walther fortsat være manden, som står med den afgørende stemme, hvis trænerduoen internt er uenig.

Det siger klubbens sportschef, Sune Agerschou, ifølge JydskeVestkysten.

- De deles om det, men Lars Walther får fortsat det sidste ord, siger sportschefen til avisen.

Selv om det kan lyde som en degradering, påpeger Lars Walther over for klubbens hjemmeside, at han selv har ønsket at få Jan Paulsen til klubben.

- I processen har jeg selv været med til at pege på Jan som en kommende sparringspartner. Jeg kender Jan som en meget seriøs og strategisk tænkende træner.

- Han vil få en stor rolle i forhold til at få vendt skuden, det er der ingen tvivl om, siger Lars Walther.

Jan Paulsen har tidligere stået i spidsen for Mors-Thy og Randers HH.

/ritzau/