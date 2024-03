Anders Eggert vender til sommer retur til Flensburg-Handewitt, hvor han som spiller havde stor succes.

Den mangeårige landsholdsspiller Anders Eggert bytter til sommer assistenttrænerjobbet i KIF Kolding ud med et tilsvarende job i Flensburg-Handewitt.

Her skal han være højre hånd for den nordtyske klubs danske cheftræner, Nicolej Krickau.

Det skriver klubben på sin hjemmeside i en nyhed med titlen "En legende er tilbage om bord".

I perioden 2006-2017 huserede Anders Eggert nemlig på fløjen i Flensburg-Handewitt, og han var blandt andet med til at vinde Champions League i 2014.

- Det bliver noget helt særligt for mig at komme tilbage til Flensburg-Handewitt. Det er meget specielt for mig, at jeg nu får mulighed for at arbejde for klubben igen, og jeg ser virkelig frem til at arbejde under Nicolej, siger Anders Eggert.

Krickau fortæller, at de to danskere allerede kender hinanden godt.

- Jeg har kendt Anders hele mit liv. Vi kommer begge fra Brabrand, og nu har vi så mulighed for at arbejde sammen i den bedste klub. Det er en stor fordel, at vi kender hinanden så godt i forvejen, for vi har en god kemi.

- Jeg synes, vi supplerer hinanden rigtig godt, og jeg er sikker på, at han kommer til at forbedre holdet, siger Nicolej Krickau.

I spillertruppen er der også dansk islæt i form af Simon Pytlick, Kevin Møller, Mads Mensah, Lukas Jørgensen, Johan Hansen, Emil Jakobsen og Lasse Møller. Til sommer slutter også Niclas Kirkeløkke sig til danskerkolonien.

I sin tid som aktiv var Eggert med til at vinde EM-guld med Danmark i 2012.

I Kolding sidder en anden dansk Flensburg-legende i form af Lars Christiansen. Qua sin rolle som sportschef skal han nu finde en ny assistenttræner, der kan tiltræde efter sommerferien, men det tager han ikke så tungt.

- Vi har som klub fuld forståelse for den mulighed, Anders har fået i Flensburg-Handewitt, og den vil vi selvfølgelig ikke stå i vejen for, siger Lars Christiansen i en pressemeddelelse fra KIF Kolding.

/ritzau/