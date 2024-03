Olivia Mellegård skal spille for Ikast fra næste sæson, men er ukampdygtig i det første halve år.

Den svenske landsholdsspiller Olivia Mellegård skal fra den kommende sæson tørne ud for Ikast Håndbold, som har hentet fløjspilleren i IK Sävehof.

Det oplyser midtjyderne på deres hjemmeside mandag.

I den første halvdel af sæsonen kommer klubben dog ikke til at få den store glæde af Olivia Mellegård, som skal slås med Lærke Nolsøe om spilletiden på venstre fløj.

Siden de to parter blev enige om en aftale, har hun nemlig pådraget sig en korsbåndsskade, som betyder, at hun skal bruge sin første tid i Ikast på at genoptræne.

- Jeg er virkelig glad for, at Olivia kommer til Ikast og havde glædet mig til at se Lærke og Olivia sammen på venstre fløj, siger direktør Daniel Grønhøj.

- Desværre bliver det ikke fra starten af sæson, da Olivia rev sit korsbånd over, knap en uge efter at vi havde indgået aftalen. Nu vil vi støtte og hjælpe Olivia alt det, vi kan, og hvis tidsplanen holder, så er hun klar efter EM i 2024.

- Når Olivia kommer tilbage på banen, får vi en af de bedste tovejsspillere på venstre fløj, hvilket vi glæder os helt vildt til, siger han.

Olivia Mellegård var i december med til VM for Sverige, hvor hun sluttede som nummer fire på den svenske topscorerliste.

/ritzau/