Aalborg Håndbold skal i Champions League besøge prominente adresser i Barcelona, Paris og Flensborg.

Aalborg Håndbold er placeret i Champions Leagues gruppe A, hvor der venter kampe mod mastodonter i form af Paris, Flensborg, Pick Szeged og Barcelona. Gruppen tæller også Elverum, Cielce og Zagreb.

Aalborg træner Stefan Hansen har inden søndagens første kamp - ude mod Elverum - en klar målsætning, og kontrafasen skal hjælpe holdet med at opnå den.

- Vi går benhårdt efter at komme videre fra gruppen. Vi tillader os også at have forhåbninger om at kunne spille med mod de store.

- Vi er godt klar over, at der er nogle hold i gruppen, hvor det skal gå mere end almindeligt godt, hvis vi skal bide skeer med dem, siger Stefan Madsen.

Han mener, at truppen er stærk nok til at kunne begå sig i både den danske liga og Europa. Især hvis kontramaskinen fungerer.

- Vi har vist, at vi har en kontrafase med et internationalt snit. Der skal vi ud og hente nogle nemme mål, lyder det.

Nordjyderne skal blive en af de seks bedste i gruppen på otte hold for at avancere videre til ottendedelsfinalen.

De fire store i gruppen må alle betegnes som favoritter til at tage de fire øverste pladser, mens det på papiret er Elverum, Zagreb, Cielce og Aalborg, der skal kæmpe om de sidste to.

Det er Aalborg-trænerens første Champions League-gruppespil som cheftræner, og der er ikke én bestemt modstander, han glæder sig særligt til at møde.

- Jeg glæder mig til dem alle sammen. Det gør jeg virkelig. Også til at præsentere dem her på vores hjemmebane, siger han.

Stefan Madsen ved godt, at der er størst chance for metal i den hjemlige liga, men det er vigtigt for ham, at holdet kan have succes begge steder.

Aalborg starter på udebane mod norske Elverum søndag klokken 19.

GOG træder også ind i Champions League søndag, hvor Gudme-herrerne skal en tur til svenske Kristianstad i gruppe D. Den kamp begynder klokken 17.

/ritzau/