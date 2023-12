Bjerringbro-Silkeborg Håndbold har skrevet kontrakt med Morten Olsen, der indtil i sidste uge spillede i GOG.

Bjerringbro-Silkeborg Håndbold har hentet bagspilleren Morten Olsen, der dermed ikke nåede at gå klubløs rundt længe, efter han i sidste uge stoppede i GOG med øjeblikkelig virkning.

I en pressemeddelelse skriver BSH, at klubben har sikret sig den hårdtskydende bagspiller på en kontrakt til sommeren 2025.

- Jeg synes, at BSH er et rigtig godt hold, en god klub og med et stort potentiale. Jeg tror og håber på, at jeg kan være med til, at vi sammen står endnu stærkere i kampen om guld, siger Morten Olsen.

- Jeg er selvfølgelig spændt på at skulle starte op et nyt, men bekendt sted. Men jeg glæder mig til at vinde en masse med BSH. Forhåbentligt kan jeg være med til at præge holdet i angrebet på banen.

Den tidligere landsholdsspiller har tidligere været i BSH. Fra 2007 til 2010 var Morten Olsen på kontrakt, da klubben hed BSV.

Siden da er det blevet til flere udlandsophold i TSV Hannover-Burgdorf, franske Saint-Raphaël Var og Al Rayyan SC i Qatar og et hav af landskampe, hvor det blandt andet er blevet til OL-guld i 2016 samt VM-guld i 2019 og 2021.

Morten Olsen indstillede landsholdskarrieren i 2021.

- Han er absolut blandt de bedste playmakere i ligaen - han har vundet mesterskabet flere gange med GOG og har erfaring fra landsholdet, siger Michael V. Knudsen, der er sportslig ansvarlig i BSH.

- Med det niveau, han har vist - også i Champions League - har han haft en afgørende hånd på resultaterne, og det er vi sikre på, han også får i BSH.

Den hårdtskydende bagspiller stoppede i sidste uge med øjeblikkelig virkning i GOG på grund af manglende tillid mellem parterne, oplyste den fynske klub.

- Hvis man ikke har 100 procent tillid til hinanden, kan man ikke have et ordentligt samarbejde, og selv om det er en beklagelig situation, er det en nødvendig beslutning, som jeg har fuld opbakning til fra bestyrelsen, for at alle parter kan komme videre, sagde GOG-direktør Kasper Jørgensen i den sammenhæng.

Morten Olsen har altså nu fundet et nyt sted at komme videre.

BSH oplyser, at bagspilleren kan få debut i den sorte trøje 13. december på hjemmebane mod Lemvig-Thyborøn.

/ritzau/