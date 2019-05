Det kører ikke ligefrem for KIF Kolding.

Og fredag var den så gal igen for håndboldklubben, der kæmper for overlevelsen i den bedste danske håndboldrække.

Traditionsklubben tabte hjemme til TM Tønder, der vandt 25-23, og det var KIF Koldings cheftræner, Lars Rasmussen, mildest talt træt af.

»Jeg er så pissetræt af at skulle skuffe dette fantastiske hjemmebanepublikum. Jeg er så træt af, at man ikke kan få den her succesoplevelse, som jeg synes, at alle efterhånden fortjener. Drengene arbejder hårdt, og jeg kan ikke sætte en finger på deres arbejdsindsats overhovedet,« siger Lars Rasmussen til TV 2 Sport.

Kampen havde 4.000 tilskuere, men de kunne altså se et KIF Kolding-mandskab, der fik spillet presset over på sig inden returkampen tirsdag. En eventuel tredje kamp spilles i Kolding fredag d. 17. maj.

På trods af nederlaget fredag var Lars Rasmussen dog tilfreds med særligt anden halvleg, hvor Tønder kun fik bolden i netmaskerne otte gange.

»Vi er ikke skarpe og dygtige nok til at udnytte chancerne. Vi er ikke gode i forsvaret i de første 20 minutter, men det får vi rettet til. Stor ros til spillerne for det,« siger han til TV 2 Sport.

Inden fredagens opgør var der tilsyneladende en smule forvirring i håndboldklubben, for her meldte KIF-ledelsen ud til Jydske Vestkysten, at man havde taget imod klubkoryfæet Lasse Boesens tilbud om assistance til de kommende nedrykningskampe mod Tønder med åbne arme.

Det kom tilsyneladende bag på Lars Rasmussen.

»Der er kun en, der indkalder, og det er mig. Så jeg forstår ikke, hvorfor de ting kommer ud, for der er ikke lavet en direkte aftale. Jeg sad ligeså åbenmundet sammen med min direktør, da jeg læste det, som jeg gør nu, når jeg fortæller det til dig,« sagde han til B.T..

Den udmelding var KIFs bestyrelsesformand Brian Stein uforstående over for og han fastlog, at der nok havde været en misforståelse.

»Lasse har kontaktet os med henblik på at hjælpe os. Det har vi sagt ja tak til, og det har været i samråd med Lars,« sagde Brian Stein om Lasse Boesen, der stoppede som sportsdirektør i KIF Kolding før denne sæson.