Rasmus Lauge var med til at hive et stort resultat i land, men han var alligevel ikke helt tilfreds.

Faktisk stod Veszprem-stjernen med en underlig følelse, selv om hans hold netop havde banket Aalborg Håndbold med hele syv mål i Champions League-kvartfinalen.

»Det er sgu lidt mærkeligt, må jeg sige, for det er over to kampe. Vi har vundet første halvleg med syv mål, ja, det er fint, men vi skal til Aalborg på onsdag, og så skal vi gøre arbejdet færdigt,« sagde landsholdsspilleren til TV3 Sport efter kampen og tilføjede:

»Vi har givet os et godt udgangspunkt, men der er en 'anden halvleg' i Aalborg, og der kan vi ikke bare møde op og tænkte, vi får det hele foræret.«

Det var torsdag aften, at det ungarske storhold vandt 36-29 over de forsvarende danske mestre.

Nederlagets størrelse til det danske mandskab var noget af en overraskelse, eftersom Aalborg Håndbold havde formået at vinde gruppespillet tidligere i turneringen.

I næste uge venter der så returkamp, hvor Rasmus Lauge og co. kommer på besøg i det nordjyske.

Den danske stjerne stod bag fire scoringer for hjemmeholdet i torsdagens opgør.

Dermed har Aalborg Håndbold en del at indhente, hvis drømmen om at spille sig videre til Final 4-stævnet skal gå i opfyldelse.

